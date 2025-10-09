PosteMobile Creami EXTRA WOW 150: naviga e chiama a 6,99€!

Se siete tra quelli che hanno sempre bisogno di un sacco di Giga e non amano svuotare il portafoglio ogni mese, PosteMobile ha tirato fuori una promozione che, detta in tutta franchezza, fa girare la testa per il prezzo. Stiamo parlando della Creami EXTRA WOW 150 Online, un nome lunghissimo per un’offerta che è esclusiva per chi passa a loro via web e che costa davvero poco.

Creami EXTRA WOW 150: 150 GB e chiamate illimitate a 6,99€

Il piatto forte è la quantità di dati: ben 150 GB in 4G+! Avete letto bene, 150 Giga. A meno che non passiate la vita a scaricare film in alta definizione, è praticamente impossibile esaurirli. E il bello è che la velocità di navigazione può arrivare fino a 300 Mbps, il che significa che le pagine caricano velocemente e i video non si bloccano ogni due secondi. Ma non è tutto. Le chiamate e gli SMS? Sono illimitati. Quindi potete chiacchierare quanto volete e mandare tutti i messaggi che vi passano per la testa, senza stare a contare i minuti o gli spiccioli.

E arriviamo alla parte più succosa: il costo. Tutta questa abbondanza di dati e conversazioni illimitate vi costa solamente €6,99 al mese. Meno di due caffè a settimana, per intenderci.

Forse vi starete chiedendo: ok, il prezzo è pazzesco, ma come si naviga con PosteMobile? Qui arriva la notizia bomba per chi è sempre stato un po’ scettico: i servizi di PosteMobile si appoggiano alla rete 4G+ di Vodafone. Questo significa che, di fatto, state navigando su una delle reti più capillari e performanti in Italia, con una copertura 4G che supera il 99% della popolazione. Insomma, il prezzo è da virtuale, ma la rete è da big delle telecomunicazioni.

In più, non ci sono brutte sorprese nascoste. Tanti servizi che di solito si pagano a parte qui sono inclusi nel prezzo senza costi extra. Parliamo dei classici “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata, e la possibilità di controllare il credito chiamando il 401212. E per i maniaci della condivisione, l’Hotspot è incluso, quindi potete usare i vostri 150 Giga per navigare anche su tablet o PC senza pagare un centesimo in più.

Certo, un’offerta così conveniente ha bisogno di una sola accortezza, ma è fondamentale: ricordatevi di avere credito sulla SIM per il rinnovo! Se per caso il credito non fosse sufficiente, l’offerta non si rinnova e si attiva una tariffa base molto meno amica del vostro portafoglio: 18 centesimi al minuto per le chiamate e 12 centesimi per ogni SMS. La navigazione internet, in caso di mancato rinnovo, ha una tariffa giornaliera di €2 per 500 MB alla prima connessione, a meno che non l’abbiate disabilitata.

Insomma, il trucco è solo uno: caricate regolarmente la SIM e non ci sono problemi. Viste le premesse, con 150 Giga al mese a meno di 7 euro, questa Creami EXTRA WOW 150 Online è una di quelle offerte che meritano davvero un’occhiata.