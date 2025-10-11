iPad Pro M5: i nuovi tablet Apple protagonisti dei leak

A poche settimane dal lancio ufficiale i prossimi iPad Pro M5 sono già finiti al centro dell’ attenzione. Due noti canali YouTube russi, Wylsacom e Romancev768, hanno infatti pubblicato video di unboxing che mostrano nel dettaglio il presunto modello da 13” della nuova generazione. L’affidabilità delle fonti è alta. Già in passato avevano anticipato correttamente il debutto dei MacBook Pro con chip M4, confermando di avere accesso a prototipi originali.

Le immagini trapelate mostrano un dispositivo esteticamente molto simile all’attuale iPad Pro M4, ma con alcune novità all’interno. Il protagonista assoluto è il nuovo chip Apple M5, che secondo i test preliminari su Geekbench 6 offre un miglioramento delle prestazioni fino al 12% nella CPU multi-core e al 36% nella GPU. Ciò segna un salto notevole rispetto al passato soprattutto nelle elaborazioni grafiche e nelle applicazioni di intelligenza artificiale.

Design invariato ma addio alla scritta “iPad Pro” e dubbi sulla doppia fotocamera frontale

Un’altra novità riguarda la memoria RAM. Il modello base con 256GB di archiviazione integrerà 12GB di RAM, contro gli 8GB dell’attuale versione M4. Le configurazioni superiori da 1TB e 2TB manterranno i 16GB, ma il cambio nella fascia base porta l’iPad Pro allo stesso livello dei nuovi iPhone 17 Pro e 17Pro Max, segno di una ricerca di uniformità tra i dispositivi.

Dal punto di vista estetico, il nuovo iPad Pro M5 non rivoluziona il design introdotto con l’M4. Infatti il profilo ultrasottile, il display OLED e le cornici simmetriche restano le stesse. Un dettaglio in particolare però ha attirato l’attenzione. Nei video infatti non compare più la scritta “iPad Pro” incisa sul retro. Resta invece un dubbio tecnico sulla fotocamera frontale. Alcune indiscrezioni avevano suggerito l’introduzione di due sensori per migliorare l’uso in verticale e orizzontale durante le videochiamate. I filmati trapelati invece mostrano una sola lente, accompagnata da un sensore di luce ambientale.

Il giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha precisato che i prototipi in test interno da Apple includono effettivamente una seconda fotocamera, ma non è escluso che l’azienda possa aver deciso di eliminarla poco prima del lancio, come già avvenuto in passato con altre funzioni sperimentali. Insomma, se le anticipazioni verranno confermate, l’iPad Pro M5 promette di essere uno dei tablet più potenti mai realizzati dall’ azienda, combinando efficienza energetica, prestazioni grafiche e un profilo da ultrabook.