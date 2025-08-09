iPhone 17 Air: lo spessore della batteria sarà impossibile

Recentemente il mondo della tecnologia è stato particolarmente scosso dalle ultime indiscrezioni circolate in merito alla prossima generazione di iPhone, il noto Insider majin bu infatti aveva rilasciato delle informazioni in merito, la dimensione della batteria presente all’interno del prossimo iPhone 17 Air salvo poi dover rilasciare una rettifica sottolineando che invece si trattava della batteria di iPhone 17 pro, in seguito a quest’ultima abbiamo saputo però delle interessanti notizie in merito a quello che sarà il reato spessore della batteria montata all’interno del prossimo iPhone super sottile.

Spessore davvero minimo

Come potete osservare, quella sulla sinistra sarà la batteria montata all’interno dell’iPhone super sottile, con accanto quella invece presente all’interno di iPhone 17 pro, come potete osservare con i vostri occhi lo spessore sarà all’incirca pari alla metà, dunque dovremmo attestarci intorno ai 2,49 mm, con Apple che dovrebbe optare nuovamente per il classico design a L già testato e rodato ormai da diversi anni, effettivamente tale misura sembra coerente con quella che poi sarà la misura definitiva dello smartphone che dovrebbe avere uno spessore totale di appena 5,5 mm per un totale di 145 g di peso, sia assieme alla batteria ci aggiungete lo spessore della scocca e del display, effettivamente tutte le misure tornano.

Ovviamente davanti a queste misure, la teoria secondo cui la capacità dovrebbe oscillare tra 2200 e 2800 mAh iniziano a diventare decisamente credibili, lasciando spazio ovviamente a tantissimi dubbi dal momento che questa capacità non si vedeva dai tempi di iPhone 13, a quei tempi però bastava e avanzava dal momento che le varie componenti non consumavano energia come quelle attuali, dunque il pericolo di dover andare in giro con un power bank appresso si fa sempre più costante.

Non rimane dunque che attendere per capire se Apple sorprenderà tutti con una capacità mai vista prima per questo spessore magari optando per una tecnologia nuova o se invece le paure saranno fondate e gli utenti dovranno scegliere tra durata della batteria e design.