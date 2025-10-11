WhatsApp adotta il design Liquid Glass su iOS 26: il nuovo look è in arrivo

Dopo settimane di test nella versione beta, WhatsApp ha iniziato a distribuire il suo nuovo design Liquid Glass anche nella versione stabile per iOS 26. Le prime segnalazioni arrivano direttamente dagli utenti, che hanno già notato il cambiamento sull’app installata nei propri iPhone aggiornati all’ultima versione del sistema operativo.

Il restyling riguarda soprattutto la barra delle schede inferiori, ora caratterizzata da un effetto traslucido ispirato al vetro, con sfumature e giochi di luce in linea con lo stile introdotto da Apple. L’obiettivo di questo nuovo aggiornamento è quello di rendere uniforme l’esperienza che gli utenti vivono all’interno delle app di terze parti con quella del sistema operativo. In questo modo viene a crearsi una maggiore coerenza grafica tra le diverse interfacce.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, il rollout del nuovo design potrebbe rappresentare una fase di test controllata, riservata inizialmente a un gruppo ristretto di utenti, prima del rilascio globale. Una scelta in linea con la strategia di Meta, che da sempre adotta una distribuzione graduale per garantire stabilità e correggere eventuali bug prima della diffusione completa.

Un aggiornamento progressivo che segna un nuovo standard visivo

WhatsApp è nota per procedere con aggiornamenti distribuiti in più fasi, soprattutto quando coinvolgono modifiche strutturali dell’interfaccia. Le note di rilascio ufficiali lo ricordano spesso: alcune novità possono impiegare settimaneprima di raggiungere tutti i dispositivi compatibili. Anche in questo caso, il rollout sta procedendo a scaglioni e potrebbe richiedere ancora un po’ di tempo prima di completarsi.

Il passaggio al Liquid Glass non è una semplice questione estetica. Con iOS 26, Apple ha ridefinito le linee guida del proprio design system, spingendo verso interfacce più morbide, fluide e luminose. L’adozione di questo stile da parte di WhatsApp conferma la volontà di mantenere un’esperienza utente coerente con quella del sistema operativo, rendendo l’app visivamente integrata con l’ecosistema iPhone.

Chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento dovrà solo attendere qualche giorno: il nuovo WhatsApp in stile Liquid Glass è ormai realtà e segna l’inizio di una nuova fase per il design dell’app su iOS.