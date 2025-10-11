iPad Pro e MacBook Pro: le scorte si stanno esaurendo?

Il mese di ottobre si apre con un crescente fermento nel mondo della tecnologia. Quest’ultimo è alimentato dai segnali che arrivano dal catalogo online di Apple. La disponibilità ridotta di alcuni modelli di iPad Pro e MacBook Pro ha riacceso le speculazioni su un possibile aggiornamento dell’offerta dell’azienda di Cupertino. Nel dettaglio, negli ultimi giorni, le pagine dell’Apple Store online mostrano tempi di consegna più lunghi per diverse versioni dell’iPad Pro dotate di chip M4. Quest’ultime, in alcuni casi, arrivano fino a tre settimane. Una tendenza analoga interessa i MacBook Pro basati sullo stesso processore. Con consegne previste solo verso la fine del mese. È una dinamica ben nota a chi segue da vicino le strategie di Cupertino. La riduzione delle scorte è spesso interpretata come il segnale che l’azienda sta preparando l’arrivo di nuovi modelli. Svuotando gradualmente i magazzini dei prodotti esistenti.

Apple: nuovi modelli iPad Pro e MacBook Pro in arrivo?

A tal proposito, sono interessanti anche le analisi di Mark Gurman di Bloomberg. Secondo quest’ultimo, il momento scelto da Cupertino coincide con una fase in cui le indiscrezioni sulle novità hardware si sono fatte più insistenti. Da tempo si parla, infatti, di un imminente debutto di dispositivi aggiornati basati sul nuovo SoC Apple M5. Il quale dovrebbe equipaggiare le prossime generazioni di iPad e Mac.

Oltre le date e le possibili previsioni, il quadro che emerge è quello di una transizione tecnologica imminente. Le variazioni nella disponibilità dei prodotti rappresentano l’unico indizio tangibile di ciò che sta per accadere, ma bastano a confermare che il ciclo di rinnovamento di Apple è entrato nella sua fase conclusiva. Resta da capire quale forma prenderà l’annuncio: un evento o un semplice comunicato. In entrambi i casi, il risultato sarà lo stesso, ovvero un nuovo capitolo per la linea iPad e Mac, e un altro passo avanti nella strategia di rinnovamento continuo che da sempre definisce il marchio di Cupertino.