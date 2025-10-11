Google Tensor: perché vengono considerati una seconda scelta?

Il mercato degli smartphone oggi è dominato da pochi grandi produttori di chip. Nel panorama globale, Apple continua a distinguersi con i suoi A Series, progettati internamente e riservati agli iPhone. Mentre l’universo Android fa affidamento principalmente su Qualcomm Snapdragon e MediaTek. Accanto a tali soluzioni più consolidate, compaiono i chip “custom” come gli Exynos di Samsung e i Tensor di Google. In particolare, quest’ultimi sono al centro di un acceso dibattito. I Tensor rappresentano un approccio diverso alla progettazione dei chip. Piuttosto che puntare solo sulla potenza, Google privilegia l’intelligenza artificiale integrata e le funzionalità software avanzate. Tale orientamento comporta però dei compromessi: le prestazioni di CPU e GPU sono inferiori rispetto a quelle dei concorrenti diretti. Inoltre, la gestione termica ed energetica è spesso meno efficiente.

Google Tensor: ecco i “limiti” del chip e la percezione del mercato

I chip di Google nascono come evoluzione di una collaborazione iniziale con Samsung, che ha fornito la base tecnologica. Solo recentemente, con i Tensor dei Pixel 10, Google ha scelto TSMC come partner produttivo. Segnando un miglioramento nell’efficienza e nella stabilità termica. Eppure, il divario prestazionale con i chip di fascia alta di Qualcomm rimane.

Nonostante tali critiche, l’esperienza complessiva dei Pixel resta tra le più apprezzate per il software, la gestione della fotocamera e le funzionalità AI. Con la progressiva evoluzione dei chip concorrenti, però, il vantaggio specifico di Google potrebbe ridursi. Rendendo così cruciale il modo in cui l’azienda di Mountain View continuerà a integrare AI e ottimizzazione software nei suoi prossimi modelli.

Il settore dei chip per smartphone, dunque, sta cambiando più velocemente che mai. La competizione non si gioca più soltanto sulla velocità o sulla potenza dei processori, ma sulla capacità di offrire esperienze che siano realmente utili nel quotidiano. Ciò al fine di anticipare le esigenze di un’utenza sempre più eterogenea e sofisticata.