Gemini AI arriva su Google Home: evento ufficiale il 1° ottobre

Google ha confermato che il 1° ottobre sarà la data chiave per l’arrivo di Gemini AI all’interno della casa connessa. Con un post pubblicato su X, l’azienda ha annunciato un evento dedicato alle novità per Google Home e Nest Cam, segnando di fatto l’inizio della transizione dall’attuale Assistente a Gemini, anticipata già lo scorso agosto.

Lo slogan scelto per l’occasione, “Gemini sta arrivando su Google Home”, non lascia spazio a interpretazioni: l’intelligenza artificiale di Mountain View sarà sempre più centrale nella gestione della domotica.

Una nuova Nest Cam all’orizzonte

Il teaser condiviso da Google non si limita ad annunciare l’evento, ma mostra anche l’immagine ufficiale di una nuova Nest Cam. A prima vista somiglia ai modelli già in commercio, ma osservando con attenzione si notano modifiche al design attorno al sensore.

Le precedenti indiscrezioni avevano parlato di una videocamera interna con supporto a video in 2K, affiancata da versioni aggiornate per l’esterno e per il campanello smart. L’evento di ottobre potrebbe quindi segnare il lancio di un’intera nuova generazione di dispositivi.

Le aspettative per l’evento Nest

Il titolo ufficioso “Nest: What’s Next?” lascia intendere che il 1° ottobre sarà ricco di novità. Oltre alle nuove Nest Cam, è atteso anche il debutto di uno speaker Gemini, già citato durante la presentazione della serie Pixel 10.

La parte più attesa sarà comunque l’integrazione completa di Gemini in Google Home, che dovrebbe ridefinire l’esperienza utente. L’AI sarà in grado di offrire interazioni più naturali, suggerimenti contestuali e un controllo più evoluto degli ambienti domestici, trasformando la gestione della smart home in qualcosa di più intuitivo e dinamico.

Dopo mesi di anticipazioni e fughe di notizie, Google si prepara dunque a mostrare come l’intelligenza artificiale di Gemini diventerà un tassello fondamentale nella visione della casa connessa del futuro. Tutto sta per cambiare inesorabilmente e certamente in meglio per tutti gli utenti.