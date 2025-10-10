Windows 11, il tema scuro di Esplora File migliora ma resta incompleto

Microsoft continua a lavorare sul tema scuro di Windows 11, concentrandosi questa volta su Esplora File, una delle componenti più utilizzate e iconiche del sistema operativo. I miglioramenti, già in test da qualche mese, sono stati confermati ufficialmente con la build 26220.6772, la stessa che ha introdotto modifiche legate alla procedura di configurazione e all’obbligo dell’account Microsoft online.

Il tema scuro non è una novità: è stato introdotto quasi dieci anni fa, ma solo ora si stanno colmando alcune lacune che da tempo penalizzavano la coerenza visiva del sistema. Con la nuova build, vengono finalmente convertite in modalità scura le finestre di dialogo relative alla copia, eliminazione o spostamento dei file, oltre a quelle che segnalano conflitti di nomi all’interno delle cartelle. Un passo avanti significativo verso un’esperienza uniforme, che rende l’interfaccia più moderna e omogenea.

Un lavoro ancora in corso

Nonostante i progressi, il tema scuro di Windows 11 è tutt’altro che completo. Restano numerosi elementi del sistema che continuano a comparire in versione chiara, in particolare il Pannello di Controllo, le finestre delle proprietà di file e cartelle e diversi menu interni ereditati da versioni precedenti del sistema operativo. Si tratta di componenti ancora legate a un’architettura grafica ibrida, difficile da uniformare completamente.

La speranza è che Microsoft acceleri il processo di transizione, evitando che il completamento richieda altri anni. L’azienda sta comunque introducendo altri miglioramenti paralleli: nella stessa build è stata segnalata una funzione AI per Click To Do, che permette di selezionare automaticamente soggetti o oggetti nelle immagini, e la possibilità di personalizzare il nome della cartella utente principale durante l’installazione.

Queste novità, al momento, sono riservate agli utenti del Dev Channel del programma Insider. È probabile che il rilascio pubblico arrivi solo dopo ulteriori test, quando l’interfaccia sarà del tutto pronta a offrire una modalità scura completa e coerente in ogni sezione di Windows 11.