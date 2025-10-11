1Mobile World Plus 5G: 130GB e minuti illimitati a 9,99€ al mese

1Mobile rinnova la sua serie di offerte e lancia World Plus 5G. Si tratta di un piano tariffario pensato per chi vuole unire velocità di navigazione, libertà d’uso e costi contenuti. L’offerta, attivabile esclusivamente dai nuovi clienti che acquistano una nuova SIM, propone 130GB in 5G e minuti illimitati verso tutti al prezzo di 9,99€ al mese. Una proposta che punta a conquistare chi cerca un servizio di qualità senza vincoli contrattuali e con una copertura sempre più estesa.

1Mobile World Plus 5G: opzioni extra, eSIM e piena libertà d’uso per un’esperienza su misura

Il costo di attivazione è di 5€, mentre la spedizione della SIM è completamente gratuita. A partire dal terzo rinnovo mensile, 1Mobile premia la fedeltà dei nuovi clienti con 20GB extra, portando la soglia complessiva di traffico dati a 150GB mensili. La connessione si appoggia alla rete 5G, consentendo velocità elevate e stabilità anche durante lo streaming o l’utilizzo di app di videoconferenza. L’offerta include anche 320 minuti internazionali per chiamare numerosi Paesi esteri e beneficiare di tariffe agevolate per le destinazioni extraeuropee. Tale aspetto rende la World Plus 5G ideale per chi viaggia o per chi ha familiari all’estero.

La nuova 1Mobile World Plus 5G è disponibile sia con SIM fisica che in versione eSIM, garantendo compatibilità con tutti i dispositivi di ultima generazione. L’utente può personalizzare il piano in base alle proprie esigenze scegliendo di aggiungere traffico o servizi supplementari. Chi desidera ampliare la propria offerta può attivare opzioni extra con costi contenuti, come ulteriori gigabyte di navigazione, minuti aggiuntivi o un pacchetto di SMS a basso costo. Tutto può essere gestito in autonomia direttamente dal sito ufficiale 1Mobile o tramite l’app dedicata.

Durante la fase di attivazione, è possibile inserire un codice “Porta un amico” per ottenere vantaggi extra e sconti futuri. In più, i nuovi clienti possono selezionare l’importo della prima ricarica. Essi potranno scegliere tra diverse opzioni in base al proprio budget. La semplicità di attivazione è uno dei punti di forza dell’offerta. Infatti, in pochi minuti è possibile completare l’ordine online, ricevere la SIM direttamente a casa e attivare il servizio senza bisogno di supporto tecnico. Il modem 5G del dispositivo o lo smartphone dell’utente sarà subito pronto alla connessione, garantendo performance elevate in download e upload.