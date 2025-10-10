Outlook non si connette su Apple Mail: segnalato un bug di macOS

Negli ultimi giorni, sempre più utenti Mac segnalano difficoltà nell’accedere ai propri account di posta Outlook.com, Hotmail e Live tramite l’app Mail integrata in macOS. Il problema, emerso dopo gli aggiornamenti di inizio ottobre, si manifesta con errori di autenticazione continui e impossibilità di sincronizzare o configurare nuovi account.

Le prime segnalazioni, raccolte nei forum ufficiali di Apple e su Reddit, indicano che il bug interessa le versioni macOS Tahoe 26.0.1 e macOS Sequoia 15.7.1. Il fatto che si presenti su due release diverse fa pensare a un conflitto più profondo tra l’app Mail e il sistema di autenticazione Microsoft, e non a un errore isolato. Al contrario, gli account Gmail, iCloud e persino quelli aziendali di Microsoft 365 Exchange continuano a funzionare regolarmente.

L’origine del malfunzionamento e le soluzioni temporanee

Alcuni utenti hanno notato che nella schermata di configurazione di Mail non compare più l’opzione “Outlook.com”, un dettaglio che potrebbe spiegare il fallimento dell’autenticazione, soprattutto per chi utilizza Microsoft Authenticatorcome metodo di verifica. Le soluzioni manuali tentate, come la configurazione tramite IMAP, hanno prodotto risultati parziali e non risolvono il problema in modo stabile.

Per ora né Apple né Microsoft hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali o aggiornamenti correttivi. Sebbene il malfunzionamento non sia universale, sta creando disagi concreti a chi utilizza Mail per gestire la posta personale o lavorativa.

In attesa di una patch, l’unico rimedio efficace sembra essere l’uso di Outlook come app standalone oppure l’accesso alla posta tramite browser web, dove il servizio continua a funzionare senza interruzioni. Chi dipende dall’app nativa di macOS dovrà quindi attendere un intervento congiunto delle due aziende per un ripristino completo della compatibilità. È solo dopo questi accorgimenti che tutto potrebbe tornare alla normalità, anche se comunque Apple sembra essere a conoscenza di tutto quello che sta succedendo. Di sicuro il problema verrà risolto in maniera rapida.