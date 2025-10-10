Suzuki Swift, la citycar perfetta per i neopatentati – Recensione

Suzuki Swift è una vettura perfetta per essere utilizzata nelle strade cittadine, è piccola, maneggevole e gode di un design moderno, capace di catturare l’attenzione dei giovani neopatentati, anche con una potenza complessiva non troppo elevata, entro i limiti di legge previsti. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il nuovo modello non cambia tantissimo nel design, mantenendo una sorta di filo conduttore con il passato, sebbene il look sia più moderno e aggressivo. La versione dai noi testata (la Top) è bicolore, livrea rossa con tettuccio, specchietti e alcuni dettagli in contrasto nero. Il frontale, con relativamente poca altezza da terra, presenta una maschera con trama esagonale (di dimensioni proporzionalmente corrette), affiancata da due gruppi ottici con una bella firma luminosa LED per le luci di posizione (sono comunque full LED).

Le dimensioni sono super compatte, una vera citycar, raggiunge 3,8 metri di lunghezza, 1,7 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza. Il laterale è abbastanza lineare, con cerchi in lega da 16 pollici, per terminare con un posteriore ben tagliato verticalmente, con linee più spigolose e squadrate, ma comunque moderne. I gruppi ottici sono di grandi dimensioni, sempre con firma LED, al centro spicca la presenza della fotocamera posteriore (di ottima qualità generale), mentre il retronebbia è posto nella parte più bassa, esattamente al di sotto della targa. Il bagagliaio è sufficientemente grande, perfetto per viaggio fuoriporta, con apertura/chiusura manuale.

Interni e Infotainment

Gli interni sono molto semplici, senza troppe particolarità che permetterebbero di distinguersi dalla massa, con sedute realizzate in tessuto (apprezzata la trama scelta), tanta plastica sulle portiere, ma di ottima qualità generale e perfettamente curati. Lo spazio per i passeggeri posteriori è discreto, entro certi limiti considerando comunque le dimensioni della vettura, al centro non si trovano porte USB o quant’altro, mentre la quinta persona non deve essere troppo grande (il tunnel centrale non è troppo alto, il che facilita e favorisce la seduta del passeggero centrale). Discorso simile per l’altezza del tettuccio, abbiamo riscontrato spazio sufficiente per la testa, partendo dal presupposto che il recensore ha un’altezza di 1,84 metri.

Spostandoci anteriormente, troviamo un bellissimo inserto bianco nella portiera e sulla plancia (lato passeggero), riesce a creare il giusto contrasto con tutto il nero degli interni, accrescendo notevolmente il grado estetico della vettura. Nella nostra versione Top, i sedili anteriori, sempre realizzati in tessuto, sono riscaldati (con il comando di avvio fisico posto nel tunnel centrale, a fianco del freno a mano meccanico). La semplicità la ritroviamo perfettamente anche nella plancia, con un cockpit completamente analogico (è presente solo un piccolo display al centro sul quale visualizzare alcune informazioni di stato), tanti comandi fisici, per la regolazione della climatizzazione (e non solo), per poi arrivare all’infin

Il volante, con inserto in ecopelle che gli conferisce maggiore eleganza, integra numerosi pulsanti e comandi, per una maggiore comodità generale, con tutto il necessario per mantenere il controllo della vettura, tra cui i sensori per il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e non solo. L’infotainment centrale viene gestito da uno schermo touchscreen da 9 pollici, al cui interno è stato installato un sistema molto semplice, intuitivo e di facile fruizione da parte di ogni consumatore. Il plus è sicuramente rappresentato dalla presenza di Android Auto e Apple CarPlay wireless, così da poter collegare i vostri dispositivi senza l’ausilio di fili di alcun tipo (sono comunque presenti due porte USB-A e una USB-C).

Motori e Prestazioni

Suzuki Swift è 2WD (l’unica del segmento B che può essere acquistata anche 4WD) con motore 1.2 da 83CV, affiancato da un motore elettrico a 12V da 2,3 kW e 60Nm di coppia, questo la rende molto scattante (anche grazie alla presenza del cambio manuale). Ciò che la rende speciale è sicuramente la parte legata ai consumi, poiché nel corso della nostra prova abbiamo potuto effettivamente constatare che con 10€ di rifornimento (benzina), siamo stati in grado di avere un’autonomia di 250km. Numeri decisamente importanti, che traslati in definizioni ancora più chiare, si trattano di 18/20 km/l.

Non mancano all’appello tutti gli ADASS di secondo livello, a cui si aggiungono il controllo del viso, con il quale la vettura verifica la vostra attenzione alla strada o vi segnala eventuali colpi di sonno, ma anche l’anti-collisione, solamente per citarne un paio. Il telaio leggero, con poca altezza da terra e ben piantato sull’asfalto, la rendono una vettura decisamente piacevole da guidare, godendo nel contempo di una buona tenuta di strada, e con la possibilità comunque di approfittare anche dell’agilità che la contraddistingue.

Conclusioni e prezzo

Suzuki Swift è una macchina che regala qualcosa che altre macchine del segmento B non hanno, in primis un’estetica assolutamente curata, nella sua semplicità sono stati utilizzati materiali di alto livello, perfetti per convincere anche l’utente più esigente, ma che allo stesso tempo non vuole spendere troppo. Gli interni seguono esattamente lo stesso filo conduttore, proponendosi semplici, ma ricchi di dettagli e di qualità generale. Le prestazioni sono ottime, ancora di più lo sono i consumi, 18/20 km/l, per una citycar, sono davvero eccellenti, adattissimi per tutti coloro che vivono in una grande città e non vogliono dover continuamente pensare a quanto la propria vettura consumi.

I prezzi sono allineati con quelle che potrebbero essere le nostre aspettative, la versione base di Suzuki Swift (che non è quella recensita), parte da 20’900 euro, ma con le promo di Suzuki è acquistabile oggi a 16’900 euro. La nostra versione Top, invece, parte da 22’500 euro, in promozione in questo periodo a 18’500 euro. Cifre nel complesso molto interessanti, considerando gli standard e le richieste attuali, dimostrando a tutti gli effetti quanto Suzuki sia in grado di agevolare e facilitare l’acquisto da parte del pubblico, puntando forte sulla semplicità e sulla qualità.