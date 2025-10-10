Realme GT8 Pro: nuovi dettagli sul flagship in arrivo

Il Realme GT8 Pro torna a far parlare di sé con nuove indiscrezioni che, pur non portando sorprese eclatanti, consolidano il quadro già tracciato sul prossimo flagship dell’azienda. Un’immagine dal vivo del modulo fotografico circolare ha iniziato a circolare online, ma la qualità è così bassa che più che incuriosire ha risvegliato ricordi nostalgici di telefoni vintage come il Nokia N70. Tuttavia, è bastato a confermare il design a disco già anticipato in collaborazione con Ricoh, che porterà tre varianti estetiche per il retro. Una scelta puramente decorativa, visto che la disposizione delle fotocamere resta invariata.

Realme GT8 Pro ha specifiche di alto profilo: Snapdragon 8 Elite, display 2K e fotocamera periscopica da 200 MP

L’immagine, pur poco definita, conferma la forte impronta stilistica data al comparto fotografico, che sarà uno dei punti di forza del dispositivo. Realme ha scelto un approccio che unisce design futuristico e hardware avanzato, puntando a distinguersi in un segmento ormai affollato. Il GT8 Pro sarà svelato in Cina entro ottobre, accompagnato da un modello standard “GT8”. Mentre il debutto mondiale è atteso entro la fine dell’anno. Nell’attesa, le specifiche tecniche complete iniziano a delineare un dispositivo dalle ambizioni elevate.

Il cuore del Realme GT8 Pro sarà il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportato da un chip proprietario Realme R1, pensato per migliorare la gestione energetica e la dissipazione termica. Il display sarà un AMOLED piatto con risoluzione 2K, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e picco di luminosità di 4.000 nit, prodotto da BOE. Al momento non è nota la diagonale, ma ci si aspetta un formato generoso in linea con i top di gamma 2025.

Il comparto fotografico sarà tra i più impressionanti in circolazione. Sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da ben 200 MP con sensore ISOCELL HP5. A completare il tutto troviamo una batteria da 7.000 mAh con ricarica cablata a 120 W, certificazione IP69, altoparlanti stereo rinnovati e uno scanner di impronte digitali ultrasonico. Il GT8 Pro si candida così come uno dei dispositivi più completi della sua fascia.