Ad
AliexpressNewsOfferte

Sconti fino al 60% solo su AliExpress: i prodotti migliori di oggi

Una nuova campagna promozionale vi attende su AliExpress con tanti sconti imperdibili.

scritto da Denis Dosi
Sconti fino al 60% solo su AliExpress: i prodotti migliori di oggi

La campagna promozionale attivata su AliExpress risulta essere una delle migliori del momento, nasconde al proprio interno una infinità di prodotti in promozione con sconti mai visti prima d’ora e soprattutto la possibilità di raggiungere l’acquisto di elettronica di ultima generazione, a prezzi molto più bassi del normale. Tutti i prodotti elencati sono spediti a domicilio a titolo completamente gratuito, dall’interno dell’Unione Europea e senza vincoli particolari.

AliExpress, ecco quali sono gli sconti di oggi

  • Pulitore a vapore 1050 W, utilizzato dopo 1 – 2 minuti di riscaldamento, adatto per cucina, bagno, divano, camera da letto, ecc. – PREZZO: 27 euro al posto di 57 euro – LINK.
  • POCO X7 Pro Versione globale Cellulare 256GB / 512GB Dimensity 8400-Ultra 6.67″ Display 120Hz 6000mAh 5G NFC – PREZZO: 244 euro al posto di 394 euro – LINK.
  • Versione globale POCO Pad 8GB 256GB 12.1 ”2.5K Display Tablet Snapdragon 7s Gen 2 Octa core 10000mAh Batteria Dolby Atmos – PREZZO: 180 euro al posto di 558 euro – LINK.
  • Pompa d’aria per auto da 120 W, macchina autogonfiabile con compressore d’aria Display digitale intelligente Illuminazione a LED adatta per palla da bici per auto – PREZZO: 16 euro al posto di 41 euro – LINK.
  • Versione globale Xiaomi TV Box S 3rd Gen 4K Ultra HD Bluetooth 5.2 wi-fi 6 2 + 32GB Google TV Google Assistant Smart Media Player – PREZZO: 54 euro al posto di 186 euro – LINK.
  • STONEGO multifunzionale Radio FM generatore a manovella di emergenza per esterni lampada da tavolo con illuminazione di ricarica per telefono cellulare solare – PREZZO: 9,65 euro al posto di 38 euro – LINK.
  • Compressore d’aria portatile per automobile Pompa di gonfiaggio digitale per pneumatici Lampada a LED Compressore per pompa di compressione pneumatici per auto moto – PREZZO: 19 euro al posto di 49 euro – LINK.
  • Caricabatteria per auto 12V 6A Tipo di riparazione a impulsi di ricarica rapida intelligente Completo di arresto automatico al piombo a doppia modalità per camion moto – PREZZO: 19 euro al posto di 45 euro – LINK.
  • Car Jump Starter 1200A Portable Power Bank Car Battery Booster 12V dispositivo di avviamento per auto per benzina 4.0L Diesel 2.0L – PREZZO: 24 euro al posto di 57 euro – LINK

Codici sconto Aliexpress:

TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Denis Dosi

Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.