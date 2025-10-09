AliExpress e le nuove offerte: i prezzi si abbassano anche del 70%

I prezzi che gli utenti si ritrovano oggi a poter scoprire direttamente su AliExpress sono tra i più bassi di sempre, e soprattutto vanno a coinvolgere categorie merceologiche molto varie tra loro, che spaziano dall’elettronica di ultima generazione, sino ad arrivare ai cosiddetti beni di prima necessità. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, e sono spediti direttamente dall’interno dell’Unione Europea.

AliExpress, una selezione con tantissimi sconti validi oggi

Auricolari wireless sportivi originali Lenovo XT80 con microfoni, display a LED, cuffie con suono stereo Hi-Fi Bluetooth 5.3 TWS – PREZZO: 9,91 euro al posto di 34,19 euro – LINK.

Hagibis Ricevitore trasmettitore video HDMI wireless Kit G6W Adattatore extender HDMI TV Dongle 1080P per monitor Proiettore Laptop – PREZZO: 50,02 euro al posto di 123,49 euro – LINK.

XIAOMI MIJIA Aspirapolvere per la rimozione degli acari Pro, sterilizzazione UV della trapunta del letto di casa 14kPa, display intelligente a LED, versione CN con adattatore – PREZZO: 82 euro al posto di 274 euro – LINK.

GameSir T4 Nova Lite Controller di gioco per gamepad wireless per Switch, Android, IOS, PC e giochi a vapore Effetto Hall Stick – PREZZO: 18 euro al posto di 49 euro – LINK.

Stampante Xiaomi AR Mini tascabile portatile per foto da 300 dpi con condivisione fai-da-te Stampante fotografica da 500 mAh Stampante tascabile Funziona con l'APP Mihome – PREZZO: 52 euro al posto di 126 euro – LINK.

128G R36S Console per videogiochi portatile retrò Sistema Linux Schermo IPS da 3,5 pollici R35s Pro Lettore video tascabile portatile Giochi da 64 GB – PREZZO: 26 euro al posto di 117 euro – LINK.

Xiaomi Mijia Torcia Multi Funzionale 4in1 Ricaricabile 3100mAh 1000 lumen IP65 Luce di emergenza impermeabile per esterni – PREZZO: 17 euro al posto di 50 euro – LINK.

XIAOMI MIJIA Ventilatore da pavimento cablato con ampio flusso d'aria a 7 pale, scrivania convertibile e uso a pavimento, 90 ° Gamma ultra ampia, ventilatore elettrico per la casa – PREZZO: 62 euro al posto di 156 euro – LINK.