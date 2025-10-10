1Mobile: questa offerta vi garantisce tutti i giga di cui avete bisogno

Un elemento del quale non possiamo più fare a meno all’interno della nostra routine quotidiana sicuramente è la nostra promozione telefonica attiva sul nostro numero di cellulare, quest’ultima infatti rappresenta uno step necessario nell’esperienza d’uso dei nostri dispositivi poiché fa da chiave di accesso alla nostra vita digitale, quando non siamo a casa ad usufruire della nostra connessione Wi-Fi, SMS, minuti ma soprattutto gigabyte di traffico dati non possono mai mancare poiché rappresentano un elemento indispensabile per poter svolgere le attività di cui abbiamo bisogno.

Di conseguenza, ogni utente deve trovare l’offerta più adatta all’interno dei cataloghi disponibili in modo da fare la scelta migliore in base alle sue esigenze, per darvi una mano in questo processo oggi vi portiamo un’offerta garantita dall’operatore tinto di arancio 1Mobile, quest’ultimo ormai da diverso tempo rappresenta una scelta decisamente di alto livello per chiunque grazie al suo catalogo decisamente flessibile e ricco di opzioni adatte a chiunque, oggi vi portiamo una promozione che potrebbe davvero interessarvi, scopriamo insieme di cose si tratta.

Veramente tanti giga

L’offerta in questione garantisce la bellezza di 260 GB di traffico dati in connessione 5G abilitata di default con minuti illimitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo di attivazione completamente gratuito per coloro che effettuano la portabilità da altro operatore e per di più quest’ultima è garantita da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di vincolo, il costo si compone di 4,99 € per il primo mese per poi salire a 8,99 € al mese fissi per sempre.

Se siete interessati, l’attivazione può essere effettuata con comodamente online dal sito ufficiale del provider e potete anche scegliere se utilizzare una Sim fisica oppure una Sim elettronica, il provider in questione infatti supporta entrambe le tipologie e ovviamente prima di scegliere assicuratevi che anche il vostro smartphone, nel caso supporti la Sim elettronica piuttosto che solo quella fisica.