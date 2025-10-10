FRITZ! Repeater 1700: il nuovo Wi-Fi 7 compatto e potente arriva in Italia

Con il debutto ufficiale del FRITZ! Repeater 1700, AVM segna un nuovo passo avanti nel mondo della connessione domestica. A supporto del nuovo ripetitore troviamo lo standard Wi-Fi 7. Quest’ultimo offre un mix di potenza, efficienza e semplicità d’uso. Evoluzione diretta del modello 1200 AX, il FRITZ!Repeater 1700 è pensato per chi desidera migliorare la copertura della propria rete-WiFi senza complicazioni, mantenendo al tempo stesso prestazioni di livello premium.

Il dispositivo è disponibile in Italia al prezzo consigliato di 119€ IVA inclusa. Si collega direttamente alla presa elettrica e garantisce velocità fino a 3.600Mbit/s sulle bande da 2,4 e 5GHz. Grazie al supporto dual-band e alla tecnologia Multi-Link Operation, è in grado di gestire in modo efficiente un numero sempre maggiore di dispositivi connessi in contemporanea. In questo modo riesce a garantire una navigazione fluida anche in ambienti con traffico dati intenso.

Wifi 7, compattezza e design: la filosofia del nuovo FRITZ! Repeater

Il FRITZ!Repeater1700 nasce per portare le potenzialità del Wi-Fi 7 in ogni angolo della casa. Con due antenne integrate e un’architettura ottimizzata, il dispositivo permette trasferimenti di dati simultanei sulle due bande, migliorando reattività e stabilità. La presenza di una porta LAN GB amplia ulteriormente le possibilità d’uso, consentendo di collegare alla rete cablata console, smart TV o PC desktop, trasformando ogni presa elettrica in un punto di accesso ultra veloce.

Dal punto di vista estetico, FRITZ! mantiene il suo design compatto e pulito, ideale per integrarsi in qualsiasi ambiente domestico senza occupare spazio. Nonostante le dimensioni ridotte, la qualità costruttiva resta quella tipica dei prodotti del brand. Parliamo quindi sempre di robustezza, affidabilità e attenzione alla dissipazione del calore.

Il nuovo repeater si inserisce perfettamente nell’ecosistema FRITZ! Mesh. Si tratta del sistema che consente di creare una rete unica e intelligente, in grado di gestire automaticamente la distribuzione del segnale WiFi tra i vari nodi. Chi utilizza un FRITZ!Box può integrare il Repeater 1700 senza configurazioni extra, beneficiando di sincronizzazione automatica di nome e password della rete. Il dispositivo è compatibile con qualsiasi router, grazie al supporto WPS, che permette la connessione con un solo tocco. Nei prossimi mesi, AVM introdurrà anche i FRITZ!Mesh Set, composti da due o tre unità del Repeater1700. Questi kit sono pensati per coprire case di grandi dimensioni o più piani, garantendo una distribuzione uniforme del segnale Wi-Fi in tutta l’abitazione.