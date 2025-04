OmniVision, arriva il nuovo sensore per smartphone da 1″

La società OmniVision ha progettato un sensore fotografico per smartphone da 1″ chiamato OV50X che punta a competere con marchi più avanzati. In questo momento la società ha presentato il prodotto in fase di test da parte di altre società in modo da poterne apprezzare le capacità. Infatti per il momento non è ancora sul mercato dato che ci vorrà del tempo per verificare tutte le capacità del dispositivo. OmniVision ha presentato questo sensore in modo da poter rimanere sempre al centro del mercato di questi dispositivi.

Per adesso il sensore è in fase di rivisitazione da parte di altre aziende che vorrebbero adottarlo e verificare le sue peculiarità. In questo modo ci sono molte possibilità di far diffondere più velocemente il sensore tra i vari modelli delle società. Sembra inoltre che il sensore sia destinato a competere anche con altri modelli di aziende importanti in questo settore. Una di queste è Sony che ha presentato il suo LYTIA LYT-900 come uno del top di gamma in ambito fotografico. Sembra quindi aperta una sfida anche in questo settore in cui vince la società che progetta il miglior sensore fotografico per smartphone.

OmniVision, caratteristiche del sensore fotografico per smartphone

Il sensore possiede una risoluzione di 50 MP in cui i singoli pixel sono da 1,6 micrometri in grado di supportare il pixel binning 2×2 che consente di ottenere dei pixel da 3,2 micrometri. Inoltre il sensore riesce a raggiungere i 180 FPS o 60 FPS in HDR a tre canali. Con la tecnologia TheiaCel riesce ad espandere l’ HDR a singola esposizione arrivando a 110 dB. il sensore OV50X possiede anche la tecnologia QPD che consente una modalità di autofocus importante. Grazie a tutte queste caratteristiche si potranno scattare delle foto di qualità molto elevata e anche video molto realistici. Inoltre questo sensore garantisce foto di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità oppure con luci molto intense.

Sembra che questo sensore sia molto rivoluzionario e bisognerà aspettare un po’ per vederlo in produzione poiché quest’ ultima inizierà non prima del terzo trimestre del 2025.