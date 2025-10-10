Motorola rilascia Android 16 per i propri device

Motorola sta lavorando senza sosta per consentire ai propri utenti di passare ad Android 16. L’azienda ha lanciato il programma di beta testing lo scorso giugno per alcuni dispositivi selezionati e ora è iniziato il roll-out della versione stabile.

Le novità introdotte con Android 16 riguardano principalmente una maggiore personalizzazione dell’interfaccia utente e nuove funzionalità di sistema. Non mancano anche molti miglioramenti che consentiranno agli utenti di incrementare la propria user experience.

Il lavoro svolto da Motorola è assolutamente notevole, soprattutto se si considera che il marchio ha rilasciato la versione stabile di Android 16 prima di altri grandi brand. Infatti, gli utenti OnePlus, Nothing, Vivo e Xiaomi stanno ancora aspettando notizie sugli aggiornamenti previsti per i propri device, mentre i dispositivi del marchio stanno già ricevendo la notifica.

Scopri quali sono gli smartphone di Motorola che stanno ricevendo la notifica di aggiornamento ad Android 16 proprio in queste ore

Di seguito riportiamo i dispositivi Motorola che stanno ricevendo l’update ad Android 16 stabile:

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Moto G (2025)

Ricordiamo che il roll-out prevede una distribuzione a scaglioni. Questo significa che nella prima fase verranno coinvolti solo pochi dispositivi che aumenteranno gradualmente con il passare dei giorni. Al momento non ci sono pervenute segnalazioni da parte degli utenti Italiani ma questa situazione può evolvere di ora in ora.

Ulteriori modelli saranno certamente inseriti in questo elenco nel corso delle prossime settimane fino a raggiungere la totalità dei device più recenti presentati dal marchio. Purtroppo, Motorola non ha condiviso dettagli ufficiali come i dispositivi supportati o un calendario di rilascio.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. In ogni caso non possiamo fare un plauso ad un brand che ha dimostrato così tanta attenzione verso i propri clienti offrendo un supporto software rapido e puntuale.