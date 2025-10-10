Esselunga: una promo che vi farà urlare “GOAL!”

Quest’anno Halloween ha un gusto speciale! Non servono sotterfugi per accorgervi che Esselunga sa come rendere il carrello un’avventura. Vi ritroverete a sorridere mentre pensate: “Ecco, queste sì che sono offerte da paura!”. Tra un dolcetto e uno scherzetto, da Esselunga c’è la certezza di trovare prodotti che fanno gola a tutti: gamer, amanti delle foto, fan delle chat infinite e persino chi usa lo smartphone come agenda segreta. Il bello è che l’atmosfera sembra proprio quella di una festa in maschera: risate, colori arancioni, pipistrelli finti e la sensazione che ogni promozione sia un colpo di scena. Halloween è il momento perfetto per accogliere piccole sorprese e regalarsi qualcosa di speciale. E chi meglio di Esselunga può offrirvi tutto questo? Non serve bussare alla porta di nessuno gridando “dolcetto o scherzetto”: basta fare la spesa e lasciarsi sorprendere.

Non ignorate il potere delle offerte Amazon e dei codici sconto. Entrate in Codiciscontotech [qua su questo link ] e non dimenticate Tecnofferte [qui su questo link top]. Iscrivetevi subito e fate respirare il vostro shopping di nuova energia.

Prodotti che vi sorprendono davvero da Esselunga: un gioco che vorrete di sicuro

Dentro il mondo di Esselunga spicca EA SPORTS FC 26 per PS5 a 69 euro, il titolo calcistico che trasforma il salotto in uno stadio. Per chi invece continua ad amare la console precedente, ecco EA SPORTS FC 26 per PS4 a 69,90 euro, così anche la vecchia gloria resta protagonista. Non è finita: da Esselunga c’è anche uno smartphone che diventa complice delle vostre chat più allegre, delle foto mascherate più riuscite e delle giornate più leggere. Ecco perché da Esselunga non si esce mai a mani vuote: c’è sempre qualcosa che vi fa dire “questo sì che era uno scherzetto ben riuscito”. L’autunno prende colore, Halloween diventa più divertente e da Esselunga ogni offerta è una porta aperta sulla sorpresa.