Ad
NewsOfferteVolantini

Esselunga: una promo che vi farà urlare “GOAL!”

Le promozioni di Esselunga vi accompagnano con giochi di calcio e tecnologia per Halloween con prezzi che fanno sorridere senza spaventarvi troppo

scritto da Rossella Vitale
esselunga

Quest’anno Halloween ha un gusto speciale! Non servono sotterfugi per accorgervi che Esselunga sa come rendere il carrello un’avventura. Vi ritroverete a sorridere mentre pensate: “Ecco, queste sì che sono offerte da paura!”. Tra un dolcetto e uno scherzetto, da Esselunga c’è la certezza di trovare prodotti che fanno gola a tutti: gamer, amanti delle foto, fan delle chat infinite e persino chi usa lo smartphone come agenda segreta. Il bello è che l’atmosfera sembra proprio quella di una festa in maschera: risate, colori arancioni, pipistrelli finti e la sensazione che ogni promozione sia un colpo di scena. Halloween è il momento perfetto per accogliere piccole sorprese e regalarsi qualcosa di speciale. E chi meglio di Esselunga può offrirvi tutto questo? Non serve bussare alla porta di nessuno gridando “dolcetto o scherzetto”: basta fare la spesa e lasciarsi sorprendere.

Non ignorate il potere delle offerte Amazon e dei codici sconto. Entrate in Codiciscontotech [qua su questo link ] e non dimenticate Tecnofferte [qui su questo link top]. Iscrivetevi subito e fate respirare il vostro shopping di nuova energia.

Prodotti che vi sorprendono davvero da Esselunga: un gioco che vorrete di sicuro

Esselunga: promo INCREDIBILE su videogioco EA SPORT FC 26 PS5

Dentro il mondo di Esselunga spicca EA SPORTS FC 26 per PS5 a 69 euro, il titolo calcistico che trasforma il salotto in uno stadio. Per chi invece continua ad amare la console precedente, ecco EA SPORTS FC 26 per PS4 a 69,90 euro, così anche la vecchia gloria resta protagonista. Non è finita: da Esselunga c’è anche uno smartphone che diventa complice delle vostre chat più allegre, delle foto mascherate più riuscite e delle giornate più leggere. Ecco perché da Esselunga non si esce mai a mani vuote: c’è sempre qualcosa che vi fa dire “questo sì che era uno scherzetto ben riuscito”. L’autunno prende colore, Halloween diventa più divertente e da Esselunga ogni offerta è una porta aperta sulla sorpresa.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.