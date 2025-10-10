LG StandByME 2: ecco i dettagli sul nuovo display “tuttofare”

LG amplia la gamma dei display intelligenti con StandByME 2. Si tratta del nuovo schermo portatile progettato per adattarsi a ogni ambiente domestico. Dopo l’annuncio globale dello scorso luglio, il dispositivo arriva ufficialmente anche in Italia. L’obiettivo dell’azienda è chiaro offrire un prodotto capace di fondere estetica, funzionalità e libertà di utilizzo in un unico oggetto. Un dispositivo capace di trasformarsi secondo le necessità degli utenti. Il display da 27 pollici ha una risoluzione Quad HD (2.560 x 1.440 pixel). Inoltre, gli utenti possono orientare lo schermo sia in modalità orizzontale sia verticale. Consentono così di passare con naturalezza da una sessione di streaming a una presentazione o a una semplice cornice digitale. L’assenza di cavi e la presenza di una batteria integrata con autonomia fino a quattro ore di riproduzione continua rafforzano la vocazione portatile del dispositivo, pensato per essere utilizzato in qualsiasi contesto. La ricarica può avvenire attraverso la base di supporto o tramite porta USB-C, una soluzione che amplia la compatibilità con powerbank e accessori mobili.

LG StandByME 2: ecco i dettagli emersi

La qualità visiva e sonora è sostenuta dal processore Alpha 8 AI. Quest’ultimo è stato progettato per ottimizzare automaticamente immagini e audio in base all’ambiente e all’orientamento dello schermo. Il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos completa il quadro, garantendo un’esperienza cinematografica. Gli altoparlanti integrati si adattano alla posizione del display, migliorando la resa acustica indipendentemente dall’inclinazione o dal tipo di contenuto.

Sul piano software, il dispositivo presenta il sistema operativo webOS, già noto per la fluidità e la semplicità d’uso. Da qui è possibile accedere alle principali piattaforme di streaming, oltre a LG Channels, il servizio gratuito dell’azienda. L’integrazione con Apple AirPlay e Google Cast consente una connessione immediata con dispositivi mobili. Mentre la compatibilità con LG ThinQ e l’ecosistema Google Home rende StandByME 2 un elemento perfettamente integrabile in una smart home. La gestione vocale elimina la necessità di toccare lo schermo.

Il nuovo StandByME 2 è disponibile al prezzo di 1.299 euro sul negozio ufficiale di LG. L’azienda accompagna il debutto con una promozione valida fino a fine mese, che prevede una Cover Folio e una tracolla in omaggio. Insieme a un anno di abbonamento Virgin Active Revolution, servizio di fitness digitale con corsi in streaming e on demand.