FIAT 500 Hybrid: presto in arrivo la versione 3+1 dell’iconico modello

Il debutto ufficiale della FIAT 500 Hybrid “Torino” promette di far parlare a lungo. La nuova city car è solo l’inizio di una gamma più ampia, destinata a includere versioni berlina, Cabrio e ora anche la sorprendente 3+1. Le foto svelato l’arrivo imminente di questa variante particolare. Una vettura che unisce tradizione e modernità, nata dalla stessa piattaforma della 500 elettrica, segno di una strategia precisa di FIAT.

La FIAT 500 Hybrid 3+1 porta con sé una soluzione tanto semplice quanto geniale. Sul lato destro spunta una piccola portiera posteriore controvento, identica a quella vista sulla versione elettrica. Il montante centrale è stato eliminato, offrendo un accesso più comodo ai sedili posteriori e una maggiore praticità per chi viaggia con bambini o trasporta oggetti ingombranti. Un dettaglio che può sembrare minimo, ma che nella vita di tutti i giorni fa la differenza. Una 500 capace di unire stile e funzionalità senza rinunciare al suo fascino intramontabile? Eccola qui. Il design resta infatti fedele alla linea inconfondibile del modello FIAT, ma quella porta in più regala un tocco di originalità e concretezza che colpisce subito.

Sotto il cofano della FIAT 500 la stessa energia pulita

Nessuna sorpresa meccanica: la nuova FIAT 500 Hybrid mantiene il collaudato motore Mild Hybrid a tre cilindri da 1.0 litro, capace di erogare 65 cavalli. È abbinato a un cambio manuale a sei marce che garantisce fluidità e consumi contenuti. La versione “Torino” tocca i 155 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 16,2 secondi. La 3+1, leggermente più pesante, offrirà prestazioni simili, con un pizzico di comfort in più. Secondo indiscrezioni, novembre sarà il mese in cui verranno svelati dettagli e listini delle varianti. Un momento decisivo, anche per lo stabilimento di Mirafiori, che attende un nuovo slancio produttivo dopo la flessione della FIAT 500 elettrica. Il futuro della city car del brand è ora in gioco, ma avrà successo? Una porta in più, un motore efficiente e quella personalità che da sempre la rende unica, basterà tutto questo per riconquistare?