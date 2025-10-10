iPhone 18 Fold, tra i materiali si parla di mix tra titanio e alluminio

Continuano ad arrivare in rete nuove informazioni di rilievo riguardanti i prossimi smartphone del colosso americano Apple. In particolare, in queste ore è il protagonista dei rumors e dei leaks è stato il prossimo smartphone pieghevole dell’azienda, ovvero il nuovo iPhone 18 Fold. Secondo quanto è emerso, sembra che l’azienda abbia intenzione di adottare nuovi materiali su questo prodotto. Si parla di un mix tra titanio ed alluminio.

iPhone 18 Fold, nuovi dettagli parlando di un mix tra titanio ed alluminio

Le nuove indiscrezioni emerse in rete ci hanno rivelato nuovi dettagli sul prossimo smartphone pieghevole del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo al nuovo iPhone 18 Fold. Come già accennato in apertura, sembra che l’azienda abbia intenzione di cambiare le carte in tavola per quanto riguarda i materiali. A rivelare questi dettagli è stato il noto analista del settore Jeff Pu.

Stando a quanto rivelato dell’analista, il colosso americano Apple avrebbe intenzione di utilizzare nuovi materiali per la scocca. In particolare, sembra che l’azienda adotterà una scocca realizzata con un mix tra titanio e alluminio. L’utilizzo di questi materiali dovrebbe donare senz’altro allo smartphone una maggiore resistenza nel tempo. Tutto questo senza incidere in maniera negativa sul peso, che dovrebbe rimanere contenuto, ma non solo. L’utilizzo di questo materiale dovrebbe inoltre garantire jna migliore dissipazione termica.

Queste non sono però le prime indiscrezioni emerse in rete riguardanti il futuro smartphone pieghevole di Apple. Già tempo fa, infatti, il noto esperto del settore Ming-Chi Kuo aveva parlato di materiali. Secondo questo esperto, Apple potrebbe invece utilizzare per la scocca sempre il titanio, ma abbinado all’acciaio inossidabile.

Ovviamente mancano ancora diversi mesi prima di vedere arrivare in veste ufficiale sul mercato questo nuovo inedito smartphone pieghevole di casa Apple, che si chiamerà presumibilmente IPhone 18 Fold. Senza ombra di dubbio, arriveranno nuove informazioni nel corso dei prossimi mesi.