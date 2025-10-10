Unicredit: diffusa una nuova truffa con gli SMS

In un’epoca in cui la comunicazione bancaria si è spostata quasi interamente sugli schermi dei telefoni, un semplice messaggio può diventare una trappola perfetta. È ciò che accade con le truffe via SMS, una pratica che continua a diffondersi in Italia, alimentata da tecniche di falsificazione sempre più raffinate. I messaggi, brevi e allarmanti, arrivano spesso da numeri che sembrano appartenere a istituti reali e segnalano presunti movimenti di denaro. L’obiettivo resta sempre lo stesso: sottrarre informazioni sensibili fingendo di segnalare operazioni bancarie sospette. A tal proposito, è emblematico quanto sta accadendo con Unicredit. Negli ultimi giorni, infatti, diversi utenti hanno segnalato la ricezione di SMS provenienti da numeri anonimi o apparentemente casuali, tra cui il 3407025811, con testi che annunciano presunte disposizioni di bonifici. Un invito ingannevole, che spinge i destinatari a contattare il numero indicato per bloccare l’operazione.

Unicredit: ecco i dettagli della recente truffa

La signora Amalia, una delle persone raggiunte da tale schema di truffa, racconta di aver ceduto all’ansia del momento e ha telefonato. L’interlocutore, che si è finto un operatore dell’istituto, ha subito cercato di ottenere i codici di accesso e le password della banca online. Un funzionario Unicredit, contattato informalmente, conferma che il fenomeno si è intensificato e che molti clienti finiscono per cadere nello stesso errore. Inoltre, ha ribadito che non bisogna richiamare e che è importante ignorare questo tipo di SMS.

Le banche confermano che nessuna comunicazione autentica richiede dati personali o bancari via SMS o telefono. Ogni dubbio deve essere risolto solo attraverso i canali ufficiali o contattando direttamente la propria filiale.

Il caso riporta al centro un tema cruciale: la consapevolezza digitale. Le frodi non si basano più soltanto su vulnerabilità tecniche, ma sfruttano le reazioni emotive di chi teme di perdere denaro. In un’epoca di connessioni continue, la prima difesa resta la diffidenza. È importante procedere con cautela, evitando risposte impulsive e affidandosi solo a fonti verificate per evitare di cadere vittime di tali truffe.