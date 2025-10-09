Windows 11 Insider, un bug fa sparire le nuove funzioni: ecco la patch correttiva di Microsoft

Windows 11

Chi utilizza le versioni Insider di Windows 11 sa bene che far parte dei canali di anteprima significa provare in anticipo le novità — ma anche affrontare qualche imprevisto. Nelle ultime build rilasciate da Microsoft, un bug particolarmente fastidioso ha fatto letteralmente “sparire” alcune delle nuove funzionalità che i tester avevano già ricevuto nelle settimane precedenti.

Il bug che ha colpito gli Insider

Il problema è emerso nelle build 26120.6760 e 26220.6760, distribuite nei canali Dev e Beta, e riguardava in modo specifico gli utenti che avevano attivato la voce “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili”. Dopo l’installazione, molte delle funzioni sperimentali — come le nuove opzioni di Esplora File, il restyling della ricerca e alcune migliorie dell’interfaccia utente — risultavano disattivate o invisibili.

Le segnalazioni sono arrivate rapidamente dal canale ufficiale Feedback Hub e dai forum Insider, dove diversi utenti lamentavano la “sparizione” improvvisa di elementi dell’interfaccia. Microsoft ha confermato in tempi brevi la natura del bug, precisando che non si trattava di una rimozione intenzionale, ma di un errore di configurazione interno legato al sistema di distribuzione delle funzioni sperimentali.

L’intervento di Microsoft

Per risolvere il problema, il team di Redmond ha diffuso un Aggiornamento della Configurazione di Windows, un piccolo pacchetto che non introduce nuove funzioni ma ripristina le impostazioni corrette dei sistemi interessati. L’update è già in distribuzione automatica e non richiede l’intervento manuale dell’utente: basta un riavvio del PC per completare la correzione. In un post pubblicato sul blog ufficiale Windows Insider, l’azienda ha spiegato:

“Abbiamo identificato un problema che impediva la visualizzazione di alcune funzionalità sperimentali in determinate build Insider. Il nuovo aggiornamento di configurazione ripristina il comportamento previsto e riattiva correttamente le esperienze mancanti.”

Questo aggiornamento non modifica la versione del sistema operativo e non influisce sulla stabilità generale, ma è fondamentale per riattivare i test delle nuove feature che Microsoft sta preparando per l’aggiornamento Windows 11 25H2.

Le build interessate e le funzioni ripristinate

Il bug colpiva soprattutto gli utenti che avevano installato le build più recenti dei canali Dev e Beta, dove Microsoft sperimenta costantemente le novità destinate alla versione pubblica. Tra le funzionalità “scomparse” e ora ripristinate figurano:

Il nuovo Esplora File con linguaggio visivo Material 3;

Le schede di ricerca dinamiche integrate nel menu Start;

Il pannello “Home” potenziato per la gestione dei file cloud via OneDrive;

Le anteprime AI nei risultati di ricerca, basate su Copilot;

Alcune modifiche all’app Impostazioni per la gestione dei dispositivi Bluetooth e dei profili di rete.

Tutte queste feature dovrebbero ora tornare a funzionare normalmente dopo l’installazione dell’update.