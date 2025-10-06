Microsoft rinnova le icone di Office e 365: un design più moderno e leggibile

Microsoft ha scelto di dare nuova vita alle icone della suite Office e Microsoft365, introducendo un design più vivace e contemporaneo. Le dieci applicazioni principali, Word, Excel, PowerPoint, Copilot, Teams, Outlook, OneDrive, OneNote, Defender e SharePoint, ora presentano una grafica rinnovata, che sostituisce quella introdotta nel 2018.

Lo stile adottato si distingue per l’uso di forme curve al posto delle linee rigide, un approccio che rende le icone più morbide e accessibili. I designer di Microsoft hanno dichiarato che l’obiettivo era trasmettere connessione, collaborazione e fluidità, senza perdere chiarezza e semplicità. Le icone, infatti, sono state semplificate nei dettagli per garantire leggibilità anche su schermi molto piccoli, caratteristica ormai essenziale per gli utenti che accedono da smartphone o tablet.

Microsoft distribuisce le nuove icone: lancio globale nelle prossime settimane

Altro elemento chiave è l’impiego di gradienti e contrasti di colore più vivaci rispetto al passato. Non si parla più quindi solo di tonalità uniformi, ma di sfumature diverse, tocchi di viola nelle icone blu, accenni di giallo in Excel, arancione in OneNote. Una scelta che segue le tendenze mondiali del design digitale e richiama in parte le soluzioni già viste da altri giganti tecnologici, come Google.

Secondo Microsoft, le nuove grafiche saranno disponibili già nelle prossime settimane e raggiungeranno pian piano tutte le piattaforme. Gli utenti privati e le aziende vedranno le icone aggiornate sia sul web che nelle applicazioni desktop e mobile. Non si tratta soltanto di un aggiornamento estetico, ma di un intervento pensato per rafforzare la coerenza visiva di un ecosistema utilizzato tutti i giorni da milioni di persone nel mondo.

Insomma, tale restyling sottolinea la volontà di Microsoft di mantenere la propria suite al passo con le trasformazioni digitali attuali. La nuova identità estetica intende rafforzare il legame tra i diversi servizi, trasmettendo un senso di armonia e continuità. Microsoft dimostra così che anche i dettagli grafici giocano un ruolo fondamentale nell’esperienza degli utenti, contribuendo a rendere il lavoro digitale più fluido e coerente.