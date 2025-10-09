Gemini rivoluziona Google Home: l’IA di Google trasforma la casa connessa

Google apre una nuova era per la smart home con l’introduzione di Gemini in Home. Dopo l’annuncio ufficiale e il debutto sui mercati, tale novità è pronta ad arrivare anche in Italia, promettendo di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con la propria casa digitale. Gemini, l’assistente AI di nuova generazione di Google, prenderà pian piano il posto di GoogleAssistant su dispositivi come smart display, speaker, campanelli e telecamere Nest, ma anche all’interno della stessa app Google Home.

Con il nuovo aggiornamento l’app cambia struttura. Passa da cinque schede a tre principali, Home, Attività e Automazioni, per semplificare la gestione dei dispositivi connessi. In alto compare la funzione “Ask Home” (Chiedi a Casa), un pannello che consente di dialogare direttamente con Gemini. Gli utenti potranno chiedere all’AI di accendere luci, creare routine, visualizzare cronologie di eventi o ricevere riepiloghi intelligenti. Il tutto senza dover navigare tra menù complessi, ma con un linguaggio naturale e immediato.

Gemini in Home, la nuova intelligenza domestica: piani Premium e accesso anticipato

Chi desidera provare subito la nuova interfaccia può iscriversi al programma Anteprima Pubblica presente all’interno dell’app Google Home. Non serve scaricare versioni beta o app alternative. Basta attivare l’opzione nelle impostazioni e attendere l’invito. Dopo l’approvazione, riaprendo l’app si otterrà immediatamente la nuova versione con Gemini integrato.

Il lancio globale di Gemini in Home avverrà in più fasi. Dopo Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Nuova Zelanda, la funzione sta per sbarcare in Europa, Italia compresa, tramite un programma di accesso anticipato. Gli utenti con l’app aggiornata alla versione 4.0 o successive potranno iscriversi alla sezione “Accesso anticipato” per riceverlo non appena disponibile.

In contemporanea a tutto ciò, Google introduce anche un sistema di abbonamenti chiamato Home Premium, che sostituirà i vecchi piani Nest Aware. Le nuove formule includono funzioni avanzate per la sicurezza e la gestione della casa, come la cronologia video estesa, gli avvisi intelligenti e i riepiloghi automatizzati generati da Gemini. Alcune funzionalità resteranno gratuite, tra cui Ask Home. Le versioni a pagamento però offriranno l’integrazione completa con l’ecosistema AI di GoogleOne, portando in casa funzioni più personalizzate.