Porsche: le prossime Boxster e Cayman con motore a benzina

Porsche sta continuando in modo preciso e puntuale il proprio piano di riallineamento per quanto riguarda la gestione della sua gamma di vetture in merito all’organizzazione tra vetture termiche, elettriche ed ibride, tutto ciò sta riguardando nello specifico la propria linea 718, composta dalla Porsche Cayman e dalla Boxster, le quali arriveranno anche inversione a benzina e nello specifico la seconda introdurrà nella sua ultima versione, il famoso motore sei cilindri della 911, riconfermando la filosofia originale di questa vettura che include caratteristiche proprie dei modelli top di gamma all’interno di una vettura caratterizzata da costi decisamente inferiori.

Politica rivista

Questa decisione è stata anche ratificata dal CEO Oliver Blume e rappresenta una vera e propria svolta per quanto riguarda la politica di elettrificazione portata avanti da Porsche che è stata fortemente rivista, recentemente l’azienda ha infatti cancellato il progetto di un SUV interamente elettrico denominato K1 e ha messo da parte anche il progetto basato sulla piattaforma sport di Volkswagen SSP, impatto economico di ben 3 miliardi di euro.

La motivazione è dietro questo cambio di rotta si basa ovviamente su ragioni economiche, il recente calo di vendite per quanto riguarda i modelli elettrici dell’azienda ha spinto quest’ultima a rivedere i propri piani verso un portafoglio più flessibile che meglio si sposa con le reali richieste del mercato, che per l’appunto non sono incentrate sulle auto elettriche, come si pensava in passato.

Nonostante tutto, però, l’azienda non abbandonerà interamente il mondo dell’elettrico, dal momento che continuerà a portare avanti alcune linee come quelle di Macan e Taycan EV, senza considerare che è stata messa a cantiere anche una Cayenne elettrica.

Pare evidente dunque che Porsche ha preso in mano la situazione e ha deciso di rivedere in modo importante i propri piani dal momento che deve arginare un calo di vendite e utili evidente, ciò non è altro che lo specchio della situazione del mercato automotive europeo che vede le auto elettriche, non prendere il volo come si pensava in passato, la società si sta dunque adeguando onde evitare di scendere ulteriormente in termini di vendite.