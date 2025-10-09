Galaxy S26: punta sulla continuità, la fotocamera frontale resta invariata

Il futuro Samsung Galaxy S26 potrebbe non stupire gli appassionati di fotografia. Secondo le indiscrezioni più attendibili, l’azienda avrebbe infatti scelto la via della continuità. Nel senso che mantiene lo stesso modulo da 12MP con autofocus già utilizzato sui modelli S25, S24 e S23. Se confermato, sarebbe il quarto anno consecutivo in cui la fotocamera frontale del top di serie resta identica. Una scelta questa che segna una chiara pausa nelle innovazioni del reparto fotografico.

Samsung sembra quindi voler consolidare la qualità già raggiunta più che introdurre un cambiamento radicale. Il sensore attuale, pur non brillando per risoluzione, offre risultati convincenti grazie a un ottimo bilanciamento delle tonalità della pelle e a una gamma dinamica estesa. Ciò consente di catturare bene sia le aree luminose sia le zone in ombra, mantenendo un aspetto naturale e realistico. Molti utenti però si aspettavano un salto generazionale, come quello avvenuto ai tempi del Galaxy S22 Ultra, che vantava una fotocamera selfie da 40MP.

Galaxy S26, pochi cambiamenti anche sul retro: Samsung sceglie la prudenza

Le indiscrezioni trapelate online parlano di poche novità anche per le fotocamere posteriori. In particolare, la lente telefoto da 10MP con zoom ottico 3x dovrebbe rimanere invariata, nonostante molti la considerino ormai superata rispetto alla concorrenza. Lo zoom ottico, a differenza di quello digitale, permette di ingrandire l’immagine senza perdita di qualità. Ma il sensore da 10MP rischia di risultare datato nel 2026, anno in cui il Galaxy S26 dovrebbe debuttare.

La strategia di Samsung sembra orientata verso un aggiornamento più conservativo, puntando su ottimizzazioni software e stabilità piuttosto che su un rinnovamento hardware. Da un lato, questa scelta garantisce continuità e affidabilità; dall’altro però, potrebbe dare l’impressione che la serie S stia rallentando sul fronte dell’innovazione fotografica.

Per ora, le attenzioni sembrano tutte concentrate su design, prestazioni e integrazione software, mentre la parte imaging resta ferma ai risultati già testati. Insomma, si tratta di una decisione che, se da un lato rassicura, dall’altro lascia in sospeso le aspettative di chi sperava in un nuovo salto tecnologico per la linea GalaxyS26.