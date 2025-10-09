OnePlus 15: secondo alcuni rumor il lancio è sempre più vicino

Nel settore sempre più competitivo degli smartphone, il prossimo OnePlus 15 potrebbe segnare un cambio importante per la strategia internazionale dell’azienda. Secondo le più recenti indiscrezioni, il debutto globale del dispositivo sarebbe previsto per il 13 novembre. Una data sorprendentemente vicina a quella del presunto lancio in Cina, indicato dai teaser ufficiali per il 27 ottobre. Una decisione del genere suggerisce la volontà di OnePlus di abbreviare i tempi di diffusione dei propri modelli. Rafforzando così la presenza del marchio sui mercati occidentali e mantenendo alta l’attenzione mediatica. A segnalare il possibile calendario è stato il sito 91mobiles, fonte considerata abbastanza affidabile nel settore. Inoltre, tale indicazione si inserisce in un contesto di segnali coerenti che lasciano pensare a una strategia di lancio più sincronizzata.

OnePlus 15: ecco cosa sappiamo sul prossimo smartphone del marchio

Oltre alla tempistica, le indiscrezioni si concentrano anche sul comparto fotografico. Dopo anni in cui la qualità delle fotocamere è stata considerata un aspetto meno competitivo rispetto ai rivali diretti, OnePlus avrebbe investito oltre quattro anni di ricerca e sviluppo. Ciò per proporre un nuovo sistema di imaging destinato a ridefinire le prestazioni dei suoi dispositivi. Le prime immagini diffuse ufficialmente, pur da prendere con cautela, mostrano risultati promettenti e lasciano intravedere un salto qualitativo.

Il sistema fotografico comprenderà tre sensori da 50 MP ciascuno. Uno principale, un ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3,7x. Sul piano tecnico, il OnePlus 15 si presenta come un vero top di gamma. Lo schermo adotterà un pannello OLED piatto da 6,78 pollici, con risoluzione “1,5K” e refresh rate massimo di 165 Hz. Il centro del dispositivo sarà il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Accompagnato da una RAM fino a 16 GB (probabilmente LPDDR5X) e da uno storage fino a 1 TB in formato UFS 4.1. Mentre il software sarà basato su Android 16 personalizzato con OxygenOS 16. A completare ci sarà una batteria da 7.000 mAh con ricarica wireless da 50 W.

Se confermati, tali elementi farebbero del nuovo smartphone un passo avanti importante nella maturazione del brand. Non resta che attendere l’arrivo del dispositivo e scoprire le caratteristiche del prossimo dispositivo OnePlus.