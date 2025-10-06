OnePlus 15, fissata la data del debutto globale: ecco quando arriva

C’è tanta attesa per l’arrivo del prossimo OnePlus 15 che in questi giorni sta facendo parlare di sé e per il quale l’azienda prepara un lancio internazionale. La data del lancio globale, secondo le ultime informazioni reperite sul web, dovrebbe essere il prossimo 13 novembre. Prima di quella data, il dispositivo dovrebbe essere lanciato in Cina il 27 ottobre, anticipando così l’arrivo sui mercati esteri.

Un design rinnovato e materiali innovativi

OnePlus ha già mostrato alcune anteprime del suo prossimo top di gamma, tra cui la colorazione Sand Storm. A rendere il nuovo dispositivo molto interessante sarà la scelta dei materiali con cui verrà realizzato. OnePlus 15 sarà costruito infatti in nano-ceramica metallica di grado aerospaziale, una soluzione che, secondo l’azienda, risulta oltre due volte più resistente rispetto all’acciaio inossidabile e più dura del titanio. Una caratteristica che punta a garantire una maggiore durata nel tempo e una sensazione di solidità superiore rispetto alla concorrenza.

Specifiche tecniche di alto livello

Dal punto di vista delle prestazioni, il nuovo flagship monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, successore diretto dell’8 Elite. A supporto ci saranno fino a 16 GB di RAM e una batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida cablata da 120W e wireless da 50W. Caratteristiche che lo collocano tra gli smartphone più potenti e completi dell’anno.

Il display sarà un OLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 165 Hz, pensato per offrire fluidità estrema, specialmente nelle sessioni di gaming o nella riproduzione di contenuti multimediali ad alta qualità.

Un rivale diretto dei big: OnePlus 15 tenterà il dominio

Con queste specifiche, OnePlus mira a competere frontalmente con i principali rivali del settore: la gamma Galaxy S25 (e già in prospettiva S26) e i nuovi iPhone 17. La combinazione di design premium, autonomia potenziata e componenti hardware di fascia altissima rende questo modello uno dei più attesi dell’ultima parte del 2025.

Se le date trapelate verranno confermate, il mese di novembre segnerà un momento cruciale per l’azienda, pronta a riaffermare la propria posizione nel panorama degli smartphone di fascia alta.