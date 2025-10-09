Instagram: in test un nuovo layout che mette i Reel al primo posto

A quanto pare in casa Instagram e tempo di cambiamento, sembra infatti che la società, anche in base a quanto dichiarato dal CEO Adam Mosseri, stia testando in India un cambiamento di layout decisamente radicale che punta a mettere al centro dell’esperienza utente i Reel, i video brevi in formato verticale che stanno godendo di un successo davvero impressionante, il cambiamento in questione, disponibile solo per alcuni utenti all’interno dei confini indiani, va a mettere in primo piano proprio questi brevi video che una volta aperta l’applicazione appariranno subito al posto dei post fotografici classici che siamo abituati a vedere.

Cambiamenti radicali

Nello specifico, sembra che le storie resteranno in alto esattamente come ora insieme alla barra inferiore, solo che una volta aperta l’applicazione appariranno fin dall’inizio i video per poter iniziare il classico scroll dal basso verso l’alto costante per poter visualizzare i video diversi, ma non è finita qui, sembra infatti che la società stia testando anche lo spostamento della nota icona che consente di visualizzare i direct dalla posizione attuale, in alto a destra ad una posizione all’interno della barra inferiore, questo secondo gli sviluppatori consentirà un’esperienza che potrebbe essere decisamente migliore per gli utenti, poiché andrebbe a valorizzare due elementi che hanno fatto la differenza negli ultimi anni.

Resta da capire, però in che modo Instagram deciderà di gestire la visualizzazione dei classici post fotografici che siamo abituati a vedere, questi ultimi infatti andranno inseriti e non potranno mai essere eliminati ma ancora non è chiaro in che modo, attualmente la funzione è in fase di test, dal momento che Instagram vuole capire se può effettivamente essere gradita dalla community o se forse è meglio puntare ad un approccio più conservativo, sicuramente qualcosa bolle in pentola e nei prossimi mesi ne sapremo di più, i Reel potrebbero prendere il dominio visivo di Instagram.