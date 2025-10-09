Ad
Tracciamento GPS contro i furti di cavi di ricarica per le auto: l’idea di InstaVolt

Aumentano sempre di più i furti dei cavi di Ricarica per le auto elettriche ed è per questo che è arrivato il sistema di tracciamento GPS.

scritto da Felice Galluccio
Il furto dei cavi delle colonnine di ricarica sta diventando un’emergenza per le reti di rifornimento elettrico: i ladri puntano al rame interno, con ripercussioni su disponibilità delle colonnine, costi di riparazione e fiducia degli utenti. Per arginare il fenomeno, il fornitore inglese InstaVolt ha scelto una strada differente dalla sola resistenza meccanica o dagli allarmi: inserire un sistema di tracciamento GPS all’interno dei cavi per localizzarli in tempo reale in caso di furto.

La soluzione, sviluppata insieme a Trackit247, prevede l’installazione di dispositivi GPS direttamente nei cavi distribuiti sulla rete nazionale di InstaVolt. Gli aggiornamenti sulla posizione vengono inviati con frequenza molto elevata — ogni pochi secondi — e ogni unità è associata a un perimetro virtuale (geofencing). Se il cavo esce dall’area di sicurezza, il centro di controllo riceve l’allarme e può seguire gli spostamenti in diretta, supportando le forze dell’ordine nelle indagini.

Implementazione, numeri e funzionamento operativo

Il piano iniziale riguarda oltre 2.000 punti di ricarica già operativi nel Regno Unito, con l’obiettivo di estendere la rete fino a 11.000 stazioni entro il 2030. Il sistema invia report di posizione a intervalli regolari e segnala immediatamente ogni movimento anomalo oltre la soglia prestabilita. La sorveglianza è h24 e l’integrazione con i comandi di sicurezza permette interventi rapidi. Tutto sembra dunque ideale.

Cavi impossibili da rubare: i pro e i contro

Il tracciamento offre un vantaggio evidente: trasforma il furto in un reato più tracciabile e meno remunerativo per i criminali. Allo stesso tempo apre questioni pratiche — robustezza dei dispositivi GPS, protezione contro manomissioni e privacy operativa nelle fasi di recupero — che saranno valutate sul campo. Se il sistema si dimostrerà efficace, il modello potrà essere replicato anche da altri operatori infrastrutturali per proteggere reti critiche e ridurre i tempi di inattività. Si spera dunque che questa introduzione possa limitare il fenomeno, anzi cancellarlo definitivamente.

