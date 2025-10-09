Google presenta Gboard Dial: la tastiera che si usa girando il dito

Google stupisce ancora con un progetto fuori dagli schemi: Gboard Dial, una tastiera fisica ispirata ai vecchi telefoni della SIP, ma pensata per l’era moderna. Nata dal laboratorio giapponese di Big G, questa nuova versione di Gboard abbandona del tutto il concetto tradizionale di tasti da premere, introducendo un sistema di digitazione a rotazione, proprio come si faceva un tempo con i numeri telefonici.

Il funzionamento è tanto semplice quanto nostalgico. Ogni lettera o numero è collocato su una ghiera circolare: per “digitare”, basta inserire il dito nel foro corrispondente e ruotare il disco in senso orario fino al fermo. Una volta rilasciato, la ghiera torna automaticamente in posizione, pronta per la successiva selezione. E non manca nemmeno il classico rumore meccanico della composizione, ricreato digitalmente per rendere l’esperienza ancora più realistica.

Design retrò e tecnologia moderna

La Gboard Dial si distingue per un design compatto e ordinato, organizzato su tre file di ghiere, ciascuna dedicata a funzioni diverse: lettere, numeri, frecce e comandi sono disposti su quadranti separati. L’unico tasto non circolare è l’“Invio”, che però si attiva allo stesso modo, ruotando. Il team giapponese spiega che il tempo necessario alla ghiera per tornare alla posizione iniziale “permette una digitazione più riflessiva e rilassata”.

Il video di presentazione, ironico e pieno di autoironia, si apre con un proverbio nipponico: “Chi va piano va sano e lontano”. È una chiara dichiarazione d’intenti: questa tastiera non punta alla velocità, ma a un modo diverso, più contemplativo, di interagire con la tecnologia.

Un progetto open source per tutti

Anche se Gboard Dial non è in vendita, Google ha deciso di renderlo open source su GitHub, così da permettere a chiunque di costruirne una propria versione personalizzata. L’idea nasce come esperimento e come omaggio alla cultura pop e all’artigianalità tecnologica giapponese.

Tra ironia, nostalgia e ingegno, Gboard Dial dimostra come anche un oggetto quotidiano come una tastiera possa trasformarsi in qualcosa di sorprendente.