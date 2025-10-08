Ad
POCO X7 Pro, che offerta oggi su AliExpress

POCO X7 Pro è disponibile su AliExpress con uno sconto imperdibile.

Gli utenti oggi possono pensare di acquistare POCO X7 Pro su AliExpress, raggiungendo un livello di risparmio che difficilmente si pensava si potesse mai raggiungere. I prezzi sono bassi e convenienti, senza mai andare a intaccare la qualità generale del prodotto che il consumatore si ritrova a poter effettivamente acquistare.

La variante attualmente in promozione prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, affiancata dalla presenza di un processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra, con alle sue spalle la GPU Mali-G720 MC7. Le prestazioni sono sicuramente in linea con le aspettative, per un prodotto ottimo sotto molteplici punti di vista, anche se va detto che la memoria interna non è espandible con microSD.

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1220 x 2712 pixel, è un AMOLED da 446 ppi, raggiunge un refresh rate di 120Hz, ricordandosi che comunque offre una discreta protezione contro urti e graffi. Il comparto fotografico è composto, per quanto riguarda la parte posteriore, da 2 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel, con risoluzione massima dello scatto di 8165 x 6124 pixel.

POCO X7 Pro: l’offerta migliore su AliExpress

Il prezzo iniziale di listino del prodotto è di 394,45 euro, ma fortunatamente in questi giorni è stata attivata un’ottima campagna promozionale che abbassa il livello di spesa di circa 165 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente a soli 229,10 euro. Ordinatelo subito collegandovi al seguente link.

La batteria è un componente da 6000mAh, quantitativo più che sufficiente per raggiungere una buonissima usabilità quotidiana, estesa nel tempo, con la quale il consumatore si ritrova a poter sfruttare il device per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Lo smartphone offre connettività 5G di ultima generazione, oltre al supporto al chip NFC per il pairing rapido con altri dispositivi.

