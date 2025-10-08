WindTre e Smartphone Reload Forever: la protezione per chi non vuole restare senza telefono

WindTre presenta Smartphone Reload Forever. Per chi non lo sapesse si tratta di un servizio pensato per chi desidera proteggere il proprio telefono da imprevisti e guasti. Parliamo di una vera e propria assicurazione mensile, che garantisce riparazione o sostituzione del dispositivo in tempi brevi e con costi certi fin dal momento della sottoscrizione. L’iniziativa è attivabile da chi acquista una nuova offerta o è già cliente WindTre.

Il processo è molto semplice. Con una piccola spesa mensile, l’utente può contare su assistenza a domicilio o in negozio, con ricambi originali e tempi d’intervento rapidi. In particolare un giorno nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino, due nel resto d’Italia. Le due opzioni disponibili sono Reload Forever Basic, dal costo di 3,99€ al mese, e ReloadForever Premium, a 6,99€ mensili.

La versione Basic consente una riparazione e una sostituzione all’anno, mentre la Premium raddoppia le possibilità di intervento e offre franchigie più basse. In entrambi i casi, la protezione resta valida anche se si cambia smartphone, mantenendo lo stesso canone mensile.

Costi e condizioni del servizio WindTre Reload Forever

Le franchigie variano a seconda del valore del telefono. Per dispositivi tra 700 e 1.200€, la sostituzione costa 229€ nella versione Basic e 179€ nella Premium. Per gli smartphone top di gamma, oltre i 1.800€ o pieghevoli, la sostituzione può arrivare rispettivamente a 499€ (Basic) o 349€ (Premium). In negozio, le spese di riparazione risultano sempre più contenute. Il contratto prevede una durata minima di 24 mesi, al termine dei quali si rinnova automaticamente mese per mese. È comunque possibile esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

L’attivazione di Smartphone Reload Forever può avvenire in diversi modi. Nello specifico sul sito ufficiale windtre.it (solo per la formula Basic), tramite app WindTre, contattando il 159 o recandosi in un negozio dell’operatore. L’ operatore sottolinea che il servizio è stato pensato per offrire sicurezza e praticità. Una sorta di rete di protezione per chi utilizza lo smartphone ogni giorno per lavoro, studio o svago e non può permettersi lunghe attese in caso di danno.