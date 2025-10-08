OnePlus Watch 3, a questo prezzo è IMBATTIBILE su Aliexpress

Per chi è alla ricerca di un nuovo Smartwatch prestante ma non ha intenzione di spendere molto, quest’oggi c’è una fantastica occasione solo su Aliexpress. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, infatti, viene proposto sul noto store di shopping online il favoloso smartwatch di casa OnePlus. Ci stiamo riferendo al nuovo OnePlus Watch 3, un dispositivo davvero unico, con un design curato e dalle elevate performance. Gli utenti potranno portarselo a casa con un notevole risparmio, grazie allo sconto esagerato pari al 70%. In questo modo, gli utenti lo pagheranno soltanto 188,80 euro, contro il suo prezzo iniziale che è decisamente più alto. Per acquistarlo, basterà seguire QUESTO LINK.

OnePlus Watch 3, un affare a questo prezzo solo sullo store online Aliexpress

Oneplus Watch 3 è uno smartwatch eccezionale e gli utenti potranno portarselo a casa ad un ottimo prezzo solo sullo store online Aliexpress. Questo device ha un design curato ed elegante. È disponibile con un cinturino in silicone in diverse colorazioni. Il quadrante ha una forma circolare. Il display è un ottimo pannello con tecnologia AMOLED di tipo LTPO, ovviamente touchscreen, con una diagonale pari a 1.5 pollici.

Grazie a questo schermo, gli utenti potranno sempre tenere sott’occhio le notifiche in arrivo sul proprio smartphone ma non solo. Gli utenti potranno inoltre monitorare l’andamento di oltre 100 attività sportive differenti. Il tutto con estrema precisione, grazie alla presenza del GPS a doppia frequenza. Anche dal punto di vista dell’autonomia questo prodotto stupirà. Grazie alla batteria montata a bordo, gli utenti potranno utilizzare lo smartwatch per oltre 120 ore, ovvero per circa 7-9 giorni senza effettuare una ricarica.

Come già detto, per tutti gli interessati il fantastico OnePlus Watch 3 è al momento disponibile all'acquisto con uno sconto folle pari al 70% soltanto sullo store di shopping online Aliexpress.