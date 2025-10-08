WhatsApp: prenota il tuo username per il nuovo update

Come ben sapete, WhatsApp gode di una compagna di aggiornamenti costanti che puntano ovviamente a rendere l’esperienza d’uso quanto più fluida e facile possibile, il team di sviluppo infatti lavora a pieno regime per rendere la propria applicazione sempre al passo coi tempi e ricca di funzionalità che possano soddisfare le esigenze dei consumatori.

Recentemente l’applicazione ha avuto un particolare occhio di riguardo, non tanto verso le funzionalità in più che garantiscano nuove possibilità agli utenti, bensì si è dedicata in modo decisamente cospicuo alla facilità di utilizzo della piattaforma insieme a nuove funzionalità in grado di tutelare la privacy degli utenti.

In linea con questa nuova filosofia recentemente vi abbiamo parlato di come WhatsApp fosse al lavoro per l’imposizione degli username all’interno della piattaforma pensati per permettere agli utenti di registrarsi senza necessariamente utilizzare o rendere visibile il proprio numero di cellulare, ciò nasce dall’esigenza di molte persone di non rendere visibile il proprio numero di cellulare con così tanta facilità.

Prenotare l’username

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete molto presto WhatsApp introdurrà una funzionalità che consentirà agli utenti di prenotare in anticipo il proprio username per poi utilizzarlo non appena questa funzionalità verrà resa disponibili ufficialmente per tutti, nello specifico WhatsApp hai intenzione di procedere in questa direzione per permettere a tutti di scegliere il proprio username preferito, onde evitare che quest’ultimo venga utilizzato già da qualcun altro e allo stesso tempo per rendere l’introduzione della feature quanto più facile fluido possibile.

Si tratta dunque di un passo in avanti decisamente importante che garantirà tutti gli utenti la possibilità di tutelare al massimo la propria privacy dal momento che in futuro, come già succede su Telegram, il numero di telefono non sarà più disponibile facilmente, non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per vedere come WhatsApp gestirà la questione in via definitiva.