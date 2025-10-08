Notebook ASUS TUF Gaming: offerta Amazon ASSURDA con la Festa delle Offerte Prime

Una nuova promozione molto interessante è stata attivata in questi giorni e coinvolge un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio cavallo di battaglia, riuscendo a garantire al consumatore medio un risparmio incredibile, ma allo stesso tempo prestazioni da top di gamma. Stiamo parlando del notebook Asus TUF Gaming F16, precisamente il modello FX607VU, un dispositivo caratterizzato dalla presenza della scheda grafica NVIDIA RTX 4050, perfetta sia per il gaming che per utilizzo lavorativo.

Il dispositivo in questione risulta essere caratterizzato dalla presenza di un display da 16 pollici di diagonale, è un IPS LCD anti-riflesso, che può raggiungere una risoluzione elevata, ma che soprattutto è perfetto per il gaming con i suoi 144 Hz di refresh rate. Il processore è un Intel Core 5 210H, fascia media più che abbordabile, con una buonissima propensione alla applicazioni simultanee e una discreta potenza di calcolo, impreziosita dalla presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni grafiche, se non per la classica presenza del centro di controllo di Asus, dal quale verificare la corretta installazione di tutti i driver e non solo. Lo chassis è realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, così da impreziosire l’estetica e l’usabilità quotidiana del dispositivo stesso.

Solo sul canale Telegram @codiciscontotech avrete oggi le offerte Amazon con tutti i codici sconto gratis da utilizzare direttamente per abbassare la spesa sull’acquisto dei migliori prodotti.

Notebook Asus TUF Gaming è in sconto oggi su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo notebook è decisamente più bassa di quanto avreste mai immaginato, si parte da un listino di 949 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento che viene ridotto del 26%, così da spendere solamente 699 euro per il suo acquisto definitivo. Lo potete ordinare subito al seguente link, ricordando che ad ogni modo potreste anche scegliere una delle altre versioni che trovate sulla pagina Amazon.