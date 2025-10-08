WhatsApp al lavoro sull’arrivo dei tanto attesi username

L’evoluzione di WhatsApp passa anche e soprattutto attraverso lo sviluppo della privacy e della sicurezza.

Il progresso nella piattaforma va pari passo con il miglioramento della sua sicurezza.

Gli aggiornamenti che si sono susseguiti durante gli anni sulla piattaforma verde sono serviti da una parte per sviluppare nuove funzioni e tenersi al passo con le nuove tecnologie. Ma dall’altra sono fondamentali per mantenere l’intero sistema in sicurezza, garantendo il massimo della privacy a ciascun utente che utilizza l’applicazione.

Adesso sarà finalmente in arrivo sulla piattaforma un sistema pensato proprio per proteggere la privacy degli utenti.

WhatsApp: ecco in arrivo gli username

WhatsApp, come sappiamo, utilizza la crittografia end-to-end per criptare i messaggi che vengono scambiati nelle chat. In modo tale vengono decriptati soltanto al momento dell’arrivo al destinatario. In sostanza, solo mittente e destinatario possono leggere ciò che c’è scritto nei messaggi.

Si tratta di un ottimo metodo per proteggere la privacy, tuttavia un altro problema può consistere nella condivisione del proprio numero di telefono per scambiarsi i contatti di WhatsApp.

Anche questo sta diventando più sicuro, perché sono in arrivo gli username sulla piattaforma.

Gli utenti potranno infatti decidere di creare un nome utente unico per il proprio account e condividere quello al posto del numero di telefono.

Così nei gruppi con vari contatti sconosciuti, apparirà l’username e non più il numero di telefono privato.

La novità verrà distribuita gradualmente nelle prossime settimane ai vari utenti. WhatsApp ha inoltre deciso di rilasciare un metodo per la prenotazione degli username.

Gli utenti potranno infatti scegliere un nome utente disponibile da prenotare. Infatti gli username dovranno essere del tutto unici, il che significa che non ci potranno essere doppioni.

Si tratta di un metodo davvero utile, poiché visto che il rilascio avverrà gradualmente, alcuni utenti potevano essere svantaggiati nella scelta del nome utente, invece così facendo si potrà prenotare in anticipo il nome scelto.