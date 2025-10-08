Realme GT 7T a prezzo ASSURDO con la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Realme G7 7T è a tutti gli effetti uno smartphone di fascia media, che si sente un top di gamma, un device eccellente sotto molteplici punti di vista, che vuole fare la differenza in un mercato sempre più ricco di prodotti di ottima qualità generale, e capace comunque di garantire al consumatore accesso a tantissima qualità, dietro un compenso pressoché minimo, grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon.

Il prodotto presenta un peso di 202 grammi, con dimensioni che generalmente sono allineate con 162,42 x 75,97 x 8,25 millimetri di spessore, il tutto data la presenza comunque di un ampio display da 6,8 pollici di diagonale, è un LTPO AMOLED con densità di 453 ppi, risoluzione di 1280 x 2800 pixel, ma anche 120Hz di refresh rate e oltre 16 milioni di colori (sempre con protezione ArmorShell glass).

Il processore, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è un Qualcomm Snapdragon, ma stiamo parlando di un MediaTek Dimensity 8400 Max, octa-core con una frequenza di clock a 3,25GHz, passando comunque per 12GB di RAM, un quantitativo più che sufficiente che riesce a garantire prestazioni al top, anche in multitasking o apertura contemporanea di più applicativi.

Realme GT 7T: prezzo pazzesco con la Festa delle Offerte Prime

Uno sconto così difficilmente lo avevamo già visto, difatti è possibile mettere le mani direttamente sul Realme GT 7T pagandolo solamente 399,99 euro, contro i 499 euro di listino. A conti fatti potrebbe non apparire come una grande riduzione, ma ricordiamo che comunque parliamo di un device da poco lanciato sul mercato e già dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. Ordinatelo subito al seguente link.

Il prodotto viene commercializzato in 3 colorazioni differenti, tutte in vendita esattamente allo stesso identico prezzo, così da poter riuscire a godere dei migliori sconti del momento senza vincoli.