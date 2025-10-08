Vivo V60e è ufficiale, ecco le caratteristiche principali

Si è da poco aggiunto un nuovo smartphone alla gamma denominata Vivo V60. In queste ultime ore, infatti, il produttore tech Vivo ha annunciato in veste ufficiale sul mercato indiano il nuovo Vivo V60e, che va così ad affiancare gli altri device di questa serie. Tra le sue peculiarità, spicca senz’altro un comparto fotografico all’avanguardia, con un sensore fotografico principale da 200 MP realizzato da Samsung, il sensore Samsung HP9.

Vivo annuncia ufficialmente per il mercato indiano il nuovo Vivo V60e

In queste ultime ore il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo membro della gamma Vivo V60. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo V60e, il quale era stato già ampiamente spoilerato dai vari rumors e leaks emersi in queste settimane.

Abbiamo già detto che il comparto fotografico sorprende, grazie alla presenza di un sensore fotografico principale Samsung HP9 da ben 200 MP. Quest’ultimo vanta però anche la presenza della stabilizzazione ottica dell’immagine e di una apertura focale pari a f/1.8. Questo sensore è poi accompagnato da un secondo sensore ultra grandangolare da 8 MP. Di fianco è presente un flash LED a forma di anello. Sul fronte spicca poi la presenza di un sensore fotografico per i selfie da ben 50 MP.

Sul fronte lo smartphone dispone poi di un display con i bordi curvi sui quattro lati. Si tratta di un pannello con tecnologia AMOLED in risoluzione FullHD+ con una diagonale pari a 6.77 pollici. La frequenza di aggiornamento è pari a 120Hz, mentre la luminosità di picco arriva a 1600 nits. Le prestazioni sono poi affidate ad uno degli ultimi soc di casa MediaTek, ovverk il soc MediaTek Dimensity 7360-Turbo con diversi tagli di memoria super veloci a supporto.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo V60e sarà disponibile all’acquisto inizialmente in India ad un prezzo iniziale di circa 290 euro al cambio attuale.