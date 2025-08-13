Vivo V60, ufficiale nuovo mid-range con una grande batteria

Il produttore tech Vivo ha da poco annunciato sul mercato indiano un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo Vivo V60, appartenente alla fascia media del mercato. L’azienda ha deciso di potenziare questo smartphone sia dal punto di vista del comparto fotografico sia dal punto di vista dell’autonomia, dato che a bordo è presente una batteria estremamente capiente. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo medio di gamma Vivo V60 con batteria da 6500 mah

Il produttore tech Vivo ha da poco ampliato il suo catalogo di smartphone di fascia media con il nuovo Vivo V60. Come già accennato in apertura, questo device ha due punti di forza. Il primo è sicuramente l’autonomia. A bordo è infatti presente una batteria dalla grande capienza, pari a ben 6500 mah. Gli utenti potranno anche sfruttare il supporto alla ricarica rapida da 90W.

Un altro punto di forza di questo device è poi il comparto fotografico. Il nuovo Vivo V60 vanta la presenza di una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con ZEISS. Nello specifico, sono presenti un sensore fotografico principale da 50 MP Sony IMX882 con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore teleobiettivo da 50 MP Sony IMX766 con zoom ottico 3x e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP.

Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo del nuovo device di casa Vivo troviamo un processore del produttore Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 7 Gen 4 e a supporto sono presenti tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Sul fronte, invece, lo smartphone dispone di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.77 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco di 5000 nits.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Vivo V60 sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 360 euro al cambio attuale.