Lycamobile, offerte per la telefonia mobile a partire da soli 5,99 € al mese

Con Lycamobile, ciascun utente può avere a disposizione una serie di tariffe per la telefonia mobile da 5,99 € al mese in su

scritto da Federica Iazzi
Le offerte per la telefonia mobile di Lycamobile partono da 5,99 euro al mese

Per tutti gli utenti che stiano cercando un operatore telefonico che riesca a combinare tariffe competitive, servizi internazionali e un’ampia copertura, Lycamobile è il gestore giusto.

Lycamobile è un operatore telefonico virtuale che presenta una copertura affidabile grazie alla rete di Vodafone. Inoltre, il suo fiore all’occhiello sono sicuramente le chiamate internazionali a basso costo per contattare amici e familiari all’estero, verso numerosi paesi.

Lycamobile e le sue tariffe per la telefonia mobile

Le tariffe vantaggiose di Lycamobile sono davvero tante.

In particolare, la sua promozione più economica è 5G Portin 599, con cui offre ai propri clienti 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e in più 8 giga di UE Roaming. La tariffa presenta un costo di 5,99  euro al mese e due mesi di rinnovo gratuiti.

Ma come detto in precedenza Lycamobile è conosciuto soprattutto per le sue tariffe internazionali. Vediamone qualcuna:

  • Lyca Globe 5G: 100 giga in 5G, minuti illimitati nazionali, 200 SMS nazionali, 500 minuti internazionali verso il gruppo uno e 40 minuti internazionali verso il gruppo due a 9,99 euro al mese
  • Lyca Globe Plus 5G: 120 giga in 5G, minuti illimitati nazionali, 200 SMS nazionali, 500 minuti verso i paesi del gruppo uno e 100 minuti verso i paesi del gruppo due a soli 11,99 euro al mese
  • Lyca Globe Power 5G: 150 giga in 5G, minuti illimitati nazionali, 1000 minuti internazionali verso 57 paesi diversi e 100 minuti verso paesi internazionali selezionati a 14,99 euro al mese
  • Lyca Africa S: 80 minuti verso gli operatori Malitel, Mali Orange, Senegal Orange e verso la Nigeria a 9,99 euro al mese
  • Lyca Africa L: 125 minuti verso gli operatori Malite, Mali Orange, Senegal, Orange e verso la Nigeria a 14,99 euro al mese
  • Lycaworld S: Minuti illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia, 300 minuti internazionali solo verso i numeri Lycamobile nel mondo e SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia a soli 5 euro al mese

 

 

