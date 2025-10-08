Lycamobile, offerte per la telefonia mobile a partire da soli 5,99 € al mese

Per tutti gli utenti che stiano cercando un operatore telefonico che riesca a combinare tariffe competitive, servizi internazionali e un’ampia copertura, Lycamobile è il gestore giusto.
Lycamobile è un operatore telefonico virtuale che presenta una copertura affidabile grazie alla rete di Vodafone. Inoltre, il suo fiore all’occhiello sono sicuramente le chiamate internazionali a basso costo per contattare amici e familiari all’estero, verso numerosi paesi.
Lycamobile e le sue tariffe per la telefonia mobile
Le tariffe vantaggiose di Lycamobile sono davvero tante.
In particolare, la sua promozione più economica è 5G Portin 599, con cui offre ai propri clienti 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e in più 8 giga di UE Roaming. La tariffa presenta un costo di 5,99 euro al mese e due mesi di rinnovo gratuiti.
Ma come detto in precedenza Lycamobile è conosciuto soprattutto per le sue tariffe internazionali. Vediamone qualcuna:
- Lyca Globe 5G: 100 giga in 5G, minuti illimitati nazionali, 200 SMS nazionali, 500 minuti internazionali verso il gruppo uno e 40 minuti internazionali verso il gruppo due a 9,99 euro al mese
- Lyca Globe Plus 5G: 120 giga in 5G, minuti illimitati nazionali, 200 SMS nazionali, 500 minuti verso i paesi del gruppo uno e 100 minuti verso i paesi del gruppo due a soli 11,99 euro al mese
- Lyca Globe Power 5G: 150 giga in 5G, minuti illimitati nazionali, 1000 minuti internazionali verso 57 paesi diversi e 100 minuti verso paesi internazionali selezionati a 14,99 euro al mese
- Lyca Africa S: 80 minuti verso gli operatori Malitel, Mali Orange, Senegal Orange e verso la Nigeria a 9,99 euro al mese
- Lyca Africa L: 125 minuti verso gli operatori Malite, Mali Orange, Senegal, Orange e verso la Nigeria a 14,99 euro al mese
- Lycaworld S: Minuti illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia, 300 minuti internazionali solo verso i numeri Lycamobile nel mondo e SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile in Italia a soli 5 euro al mese