Lycamobile, offerte per la telefonia mobile a partire da soli 5,99 € al mese

Per tutti gli utenti che stiano cercando un operatore telefonico che riesca a combinare tariffe competitive, servizi internazionali e un’ampia copertura, Lycamobile è il gestore giusto.

Lycamobile è un operatore telefonico virtuale che presenta una copertura affidabile grazie alla rete di Vodafone. Inoltre, il suo fiore all’occhiello sono sicuramente le chiamate internazionali a basso costo per contattare amici e familiari all’estero, verso numerosi paesi.

Lycamobile e le sue tariffe per la telefonia mobile

Le tariffe vantaggiose di Lycamobile sono davvero tante.

In particolare, la sua promozione più economica è 5G Portin 599, con cui offre ai propri clienti 150 giga in 5G, minuti e SMS illimitati e in più 8 giga di UE Roaming. La tariffa presenta un costo di 5,99 euro al mese e due mesi di rinnovo gratuiti.

Ma come detto in precedenza Lycamobile è conosciuto soprattutto per le sue tariffe internazionali. Vediamone qualcuna: