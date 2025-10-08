Tesla: nuove promozioni su Model 3 e Model Y e incentivi statali in arrivo

Negli ultimi giorni Tesla ha annunciato una serie di nuove promozioni dedicate a Model 3 e Y. Parliamo di tutte soluzioni pensate per rendere ancora più accessibile l’acquisto delle sue vetture 100% elettriche. Le offerte riguardano le principali modalità di acquisto e leasing, con tassi agevolati e vantaggi economici importanti. La data di fine è fissata per il 31 Dicembre 2025.

Chi sceglie Model3 a trazione posteriore può ora beneficiare di un tasso promozionale dello 0,99% sull’acquisto con Maxirata, disponibile per tutte le durate. Oppure si può godere di un tasso dello 0% sul leasing finanziario, una condizione particolarmente rara nel settore automotive. Per la ModelY Long Range a trazione integrale, invece, il tasso promozionale fissato è dell’1,99%, sia per l’acquisto con Maxirata che per la formula leasing.

Tesla conferma poi la promozione dedicata a chi preferisce il noleggio a lungo termine, con un vantaggio di 5.000€ (IVA esclusa) in collaborazione con Ayvens, valido su tutte le versioni di Model3 e Y (ad eccezione della Model Y Performance).

Incentivi statali 2025 e appuntamenti Tesla in tutta Italia

Un’altra novità interessante riguarda i clienti già possessori di una Tesla dotata del pacchetto Autopilot al massimo potenziale. Essi infatti potranno trasferire gratuitamente questa funzione su un nuovo modello della serie S3XY entro la fine dell’anno.

Oltre alle offerte commerciali, Tesla Italia sostiene la mobilità sostenibile attraverso la partecipazione al nuovo programma di incentivi statali 2025 per l’acquisto di veicoli elettrici, valido dal 15 ottobre 2025 al 30 giugno 2026. Il programma, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, prevede un contributo economico per l’acquisto di auto a zero emissioni. Così facendo le vetture Tesla diventano ancora più competitive.

Gli interessati possono registrarsi presso il TeslaStore più vicino o compilare il modulo online nella sezione dedicata sul sito ufficiale. Chi desidera approfittare dell’incentivo e delle promozioni in corso può prenotare un test drive o lasciare i propri dati tramite la pagina del Tesla Store di riferimento. Gli esperti del marchio saranno disponibili per illustrare le varie formule di finanziamento, leasing e noleggio, oltre a spiegare i vantaggi ambientali ed economici delle vetture elettriche.