Robot umanoidi: l’esperto che mette in guardia Elon Musk

Elon Musk continua a dipingere un futuro in cui i robot umanoidi convivranno con gli esseri umani, svolgendo lavori fisici e, un giorno, accompagnandoci persino su Marte. Il suo progetto più ambizioso, Optimus, promette macchine in grado di camminare, interagire e apprendere con naturalezza. Tuttavia, non tutti gli esperti condividono questo entusiasmo: alcuni mettono in guardia da un eccesso di ottimismo, sottolineando i rischi tecnici e pratici che la tecnologia attuale non ha ancora superato.

Secondo un ingegnere specializzato in robotica avanzata, la corsa alla creazione di umanoidi autonomi è più fragile di quanto sembri. Le demo pubbliche possono impressionare, ma dietro ai movimenti fluidi si nascondono sistemi estremamente complessi e vulnerabili. Ogni variazione dell’ambiente, un guasto ai sensori o un semplice errore di calibrazione possono rendere un robot inutilizzabile. Se questo avviene sulla Terra, il problema è risolvibile; ma in un contesto isolato come Marte, un malfunzionamento potrebbe decretarne la fine immediata.

Robot umanoidi, l’allerta di un esperto sulle promosse di Musk

Un altro punto critico riguarda la sicurezza e il controllo. Musk stesso ha spesso parlato della necessità di un “interruttore d’emergenza”, un modo per spegnere un robot in caso di comportamenti imprevisti. Tuttavia, in un mondo con macchine dotate di intelligenza sempre più autonoma, è legittimo chiedersi quanto controllo reale potremo esercitare. Aggiornamenti software difettosi o errori di rete potrebbero causare reazioni imprevedibili, soprattutto in robot progettati per muoversi liberamente e interagire con l’ambiente umano.

Infine, c’è il tema della sostenibilità a lungo termine. I robot umanoidi richiedono manutenzione costante, energia e componenti di ricambio. Pensare di mantenere in funzione centinaia di macchine in ambienti ostili o isolati resta, per ora, più fantascienza che realtà.

L’esperto non boccia il sogno di Musk, ma lo ridimensiona: prima di immaginare eserciti di robot al servizio dell’uomo o missioni interplanetarie condotte da umanoidi, è necessario risolvere problemi fondamentali di affidabilità, sicurezza e autonomia. Solo allora l’idea di un futuro condiviso tra umani e robot potrà davvero diventare credibile — e non solo un’utopia tecnologica.