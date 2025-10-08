WhatSJobs, il servizio dedicato alla ricerca di personale tramite WhatsApp e l’AI

Il mercato del lavoro italiano sta affrontando un paradosso che sconcerta sia i lavoratori che i datori di lavoro. Il tasso di disoccupazione rimane elevato ma, al tempo stesso, le aziende faticano a trovare figure professionali adeguate.

Secondo le rilevazioni, ben sette PMI su dieci riscontrano questa problematica. Il divario tra domanda e offerta conferma la necessità di rivedere il mercato di lavoro che non può più sottostare a regole legate alla vecchia scuola.

Per questo motivo Paolo Cerra ha creato WhatSJobs, evoluzione della storica agenzia SkillsJobs fondata nel 2017. Nell’idea del suo fondatore, il servizio nasce per rivoluzionare il mondo recruiting rendendo WhatsApp uno strumento utile per la ricerca di personale.

Come dichiarato da Paolo Cerra, fondatore di WhatSJobs: “Le micro e piccole imprese spesso non hanno un ufficio HR strutturato e si trovano a gestire il recruitment tra mille altre priorità. WhatSJobs diventa il loro assistente digitale intelligente per trovare persone davvero motivate e competenti. Il nostro bot fa da ponte qualificato tra aziende e candidati, eliminando i CV inviati a raffica senza criterio e riducendo drasticamente i no-show ai colloqui”

Il funzionamento del servizio si basa su un sistema di Intelligenza Artificiale che gestisce in autonomia le varie fasi della ricerca di personale. Le aziende possono affidare all’IA proprietaria sia la fase di pre-screening dei candidati sia quella di definizione dei requisiti con le aziende clienti.

Molti candidati inviano CV anche se non perfettamente in linea con la posizione e, di conseguenza, le aziende si ritrovano tantissimi curricola da visionare. Attraverso l’analisi di competenze e soft skills è possibile scremare i candidati creando degli elenchi di persone realmente idonee per il ruolo ricercato. Il sistema, inoltre, effettua la ricerca in “blind mode” durante la fase inziale; quindi, la valutazione avviene esclusivamente sulla base delle competenze e non su parametri quali età, genere, nazionalità o origine geografica.

Il tasso di successo di WhatSJobs si aggira tra il 90 e il 95% delle ricerche affidate, confermando come il servizio vada a facilitare la gestione delle assunzioni per le PMI che non dispongono di un ufficio HR interno o strutturato. Inoltre, il sistema può essere tarato sulla base delle singole esigenze, rendendolo un servizio adatto anche alle agenzie per il lavoro.