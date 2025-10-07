Bonus veicoli elettrici in Italia, Tesla Model 3 ad un prezzo esclusivo

se Garantire la transizione verso l’energia rinnovabile significa anche rendere le auto elettriche non solo sostenibili ma anche accessibili. Di conseguenza, aziende come Tesla che già propongono mezzi pensati in quest’ottica devono lavorare anche sui costi. Un prezzo inferiore può incentivare i consumatori a provare le auto elettriche. Questo incoraggia a non tornare più ai mezzi tradizionali.

Un numero sempre maggiore di persone sta iniziando ad interessarsi ai veicoli elettrici ma forse non abbastanza. Per questo, nel 2025, Tesla in particolare ha deciso di rafforzare l’impegno in merito, anche da noi in Italia.

In occasione dell’avvio dell’incentivo statale Bonus Veicoli Elettrici, già di per sé vantaggioso per chi decide di approfittarne, Tesla conferma anche il Tesla Bonus: uno sconto diretto di 4.000 € applicato alla Model 3 a trazione posteriore. È cumulabile con l’incentivo statale.

Grazie alla combinazione dei due programmi e quindi dei due bonus i clienti beneficiari dell’incentivo statale in Italia possono acquistare una Model 3 a trazione posteriore a partire da 24.990 €. L’iniziativa però non durerà per sempre, è valida solo fino al 31 dicembre 2025 quindi per chi interessato è meglio approfittarne quanto prima.

Tesla Model 3, l’auto elettrica più venduta in Italia nel primo semestre 2025 ora ad un prezzo esclusivo

Il Tesla Bonus viene applicato direttamente sul prezzo di acquisto, senza requisiti aggiuntivi: basta configurare il veicolo e lo sconto sarà immediatamente disponibile. È applicabile senza ulteriori attese. L’incentivo nasce per offrire un risparmio concreto e favorire la diffusione di veicoli al 100% elettrici.

Oltre al vantaggio economico, possedere una Tesla significa beneficiare di un costo di proprietà tra i più bassi sul mercato grazie alla manutenzione ridotta al minimo. Inoltre, nessuna revisione annuale prevista obbligatoria. Anche i costi dell’elettricità sono decisamente inferiori rispetto a quelli da sostenere con il carburante tradizionale.

Con questa iniziativa, Tesla rende ancora più accessibili i veicoli ad alte prestazioni delle sue gamme, con le tecnologie più avanzate e i massimi standard di sicurezza disponibili.

Dato che la Tesla Model 3 è stata l’auto elettrica più venduta in Italia nel primo semestre dell’anno corrente, possiamo facilmente dedurre che in molti potrebbero decidere di acquistarla prima o poi. La berlina ha avuto un ruolo fondamentale nell’accelerare l’adozione delle auto elettriche su tutto il mercato nazionale, fin da subito. Ha offerto sin dal suo lancio un’opzione accessibile, ad alte prestazioni e tecnologicamente avanzata. E non è la sola: due dei quattro modelli che compongono la gamma Tesla sono in testa alla classifica delle auto elettriche più vendute.