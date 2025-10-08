Samsung One UI 8.5: arriva l’IA per riassumere le notifiche e un look più pulito

Samsung è pronta a fare un ulteriore passo avanti nel perfezionamento della sua interfaccia Android. Con la One UI 8.5, attualmente in fase di test, l’azienda introduce un mix di innovazioni estetiche e strumenti basati sull’IA, tutti pensati per rendere più fluido e intuitivo l’utilizzo dei dispositivi Galaxy.

La novità che sta facendo più parlare di sé riguarda i riepiloghi delle notifiche generati da GalaxyAI. Ovvero una funzione che sfrutta modelli di linguaggio simili a quelli di Gemini Nano di Google, elaborando tutto direttamente sul dispositivo. In pratica, il telefono sarà in grado di sintetizzare automaticamente messaggi e notifiche più lunghe, aiutando l’utente a gestire le informazioni in modo rapido, chiaro e senza distrazioni.

Secondo quanto trapelato, al primo avvio del pannello notifiche apparirà un messaggio introduttivo che spiegherà come attivare questa opzione. Nelle impostazioni sarà anche possibile scegliere quali app includere o escludere dai riepiloghi, mantenendo un controllo totale sulla privacy. Samsung ha confermato che i dati non verranno inviati ai server, ma trattati interamente in locale.

Nuovo design per One UI 8.5: più armonia, semplicità e chiarezza visiva

Oltre all’intelligenza artificiale, One UI 8.5 segna un’ulteriore evoluzione del linguaggio grafico introdotto negli ultimi anni. Le icone, i pulsanti e le animazioni sono stati ritoccati per offrire un’esperienza più coerente e moderna. L’app Meteo, ad esempio, sposta la barra di ricerca in basso e mette in evidenza la località nella parte superiore dello schermo. Invece, il registratore dello schermo e l’app Telefono adottano pulsanti più grandi e intuitivi.

Anche il pannello rapido appare più ordinato, con pulsanti perfettamente allineati e un effetto gradiente che accompagna lo scorrimento nelle app come Galleria e Impostazioni. Il restyling punta su una maggiore leggibilità e sulla semplicità d’uso, senza stravolgere il look riconoscibile di Samsung. In più, l’editor fotografico integrato in Galleria espone ora tutte le funzioni di editing AI nella parte inferiore, facilitando l’accesso alle opzioni creative.

Anche se la build attuale non rappresenta ancora la versione definitiva, le novità lasciano intendere che Samsung voglia migliorare l’esperienza Galaxy sotto ogni aspetto, bilanciando eleganza visiva e potenza dell’intelligenza artificiale. La One UI 8.5 sarà disponibile inizialmente sui dispositivi di punta come GalaxyS25 e Z Flip 7, per poi arrivare pian piano anche su altri modelli nel corso dei prossimi mesi.