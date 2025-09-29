Ad
CMF Headphone Pro: cuffie over-ear modulari con 100 ore di autonomia

Headphone Pro di CMF: cuffie over-ear con un'attenzione al design e alla personalizzazione per audiofili esigenti.

scritto da Rosalba Varegliano
headphone Pro

Design modulare e suono premium

CMF, sub-brand di Nothing, ha presentato le nuove Headphone Pro, le prime cuffie over-ear del marchio con cancellazione attiva del rumore. Si tratta di un modello che vuole distinguersi nella categoria puntando su design modulare, personalizzazione e autonomia record.

Le cuffie arrivano in tre colori – grigio chiaro, grigio scuro e verde chiaro – e offrono cuscinetti auricolari intercambiabili per cambiare look e adattarsi allo stile di chi le indossa.

Controlli fisici e personalizzazione del suono

Uno dei tratti distintivi delle Headphone Pro è l’attenzione ai controlli hardware: il Roller per gestire volume, supporto ANC e riproduzione, l’Energy Slider per regolare bassi e alti in base all’energia del brano e un tasto personalizzabile che può attivare funzioni rapide come lo Spatial Audio.

Dal punto di vista tecnico, le cuffie offrono driver da 40 mm placcati in nichel, compatibilità con Hi-Res e LDAC, e la funzione Personal Sound, che calibra l’audio in base alla conformazione del canale uditivo di ciascun utente.

ANC adattiva e audio immersivo

Le nuove CMF integrano ANC ibrida adattiva fino a 40 dB, capace di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante. È possibile anche attivare modalità dedicate come Cinema e Concert per enfatizzare l’ascolto di film o musica dal vivo. Le CMF Headphone Pro non sono solo un accessorio tecnologico dal design modulare, ma un compagno quotidiano che unisce perfettamente audio, comfort e praticità ad ogni singolo ascolto.

Autonomia incredibile, da record

Il vero colpo di scena è la batteria: fino a 100 ore di ascolto con una singola carica, oppure 50 ore con ANC attivo. Bastano 5 minuti di ricarica per ottenere 4 ore di riproduzione. Le cuffie possono anche ricaricarsi direttamente da uno smartphone con cavo USB-C.

Prezzo e disponibilità

Le CMF Headphone Pro saranno disponibili a partire dal 29 settembre 2025 al prezzo di 99 euro, nelle tre varianti di colore già annunciate.

