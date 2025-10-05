Xbox, in arrivo il cloud gaming con pubblicità ma gratuito

Microsoft ci sta lavorando da un po’, ma ora il progetto sembra davvero prender forma: presto potremo giocare ai giochi per Xbox direttamente dal cloud, gratis. Niente console, niente abbonamento Game Pass, solo una connessione decente e qualche spot pubblicitario da guardare ogni tanto.

L’idea alla base è chiara: rendere l’esperienza Xbox accessibile a chiunque, anche a chi non vuole o non può spendere per una console. In pratica, si potrà avviare un gioco dal proprio smartphone o smart TV come si fa con un video su YouTube. Solo che, invece di un trailer o un video musicale, ci sarà un videogioco vero e proprio.

Il cloud diventa la nuova console

Secondo quanto trapela, il sistema si appoggerà a Xbox Cloud Gaming, la piattaforma già attiva per chi ha il Game Pass Ultimate. La differenza, però, è nel modello: gli utenti del piano gratuito dovranno accettare la presenza di annunci pubblicitari — brevi spot prima di iniziare una partita o, più probabilmente, durante i caricamenti. Un modus operandi in realtà che non ci è estraneo. Sempre più piattaforme stanno adottando questa strategia di ridurre i costi per attirare clienti compromettendo talvolta la visione scorrevole dei contenuti, a causa delle pubblicità repentine o improvvise.

Potrebbe sembrare un compromesso, ma in realtà per molti giocatori è una rivoluzione: niente download, nessun aggiornamento, zero limiti hardware. Si entra, si gioca, si esce. Chi vorrà di più (più titoli, più risoluzione, meno pubblicità) potrà sempre passare al piano a pagamento. Nella sfera del gaming, insomma, questa strategia potrebbe avere vantaggi diversi e comporta anche esiti differenti.

Questa mossa, in perfetto stile Microsoft, punta a far entrare l’ecosistema Xbox in ogni casa, anche dove la console non è mai arrivata. Se funzionerà, il modo in cui intendiamo il videogioco potrebbe cambiare per sempre: non più legato a una macchina, ma a un’idea — quella di giocare ovunque, quando vuoi, senza spendere nulla.